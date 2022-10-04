Xiaomi 12T Pro Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi etkileyici 1 inç sensöre sahip bir telefon sunduktan sonra şimdi 200MP çağına giriyor. Bunun ekranı o kadar büyük değil ama yine de oldukça etkileyici. Her zamanki gibi, T serisi bir devamdan ziyade başlı başına bir modeli meydana getiriyor. Gelin Xiaomi’nin devasa sensörlü telefonuna birlikte göz atalım. İşte Xiaomi 12T Pro…

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro, şirketin 200MP kameralı ilk telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Aydınlatma koşullarına bağlı olarak 1,28 µm (4’ü 1 arada) veya hatta 2,56 µm (16’sı 1 arada) olarak gruplanabilen, 0,64µm pikselli 1/1,22 inç sensör olan Samsung ISOCELL HP1 üzerine inşa edilmiş.

Modelde telefoto lens yok, ancak yüksek çözünürlüklü sensör doğal olarak 2x kayıpsız dijital yakınlaştırmayı destekliyor. Ayrıca 8K video çekebiliyor ve HDR10+ çekim kaydedebiliyor. Ayrıca, karanlıkta daha uzun pozlamalar ve daha kararlı çekimler için Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve ayrıca göz izleme ve hareket izleme otomatik odaklama gibi gelişmiş özelliklere sahip.

12T Pro’yu kamerası için alıyorsanız, ana ünite için olması gerekiyor. Telefondaki diğer üç sensör çok da etkileyici değil. 1/4 inç sensörlü (1/1.12µm piksel) ve f/2.2 120° lensli komşu 8MP ultrawide ile başlıyoruz ve 2MP makro kameraya hızlıca göz atıyoruz.

Ön tarafta 20MP selfie kameradan (1/3.47 inç, 0.8µm, f/2.24 ve 78° lens) başlayarak daha ilginç şeyler oluyor. Ayrıca ön tarafta bir ekran içi parmak izi okuyucusu da var.

Ekrandan bahsetmişken, 1.220 x 2.712px (20:9, 446ppi) çözünürlüğe sahip 6.67 inç AMOLED panelden oluşuyor. 120Hz’de çalışıyor veya 30, 60, 90 ve 120Hz modları arasında otomatik olarak geçiş yapmasına izin verebilirsiniz. HDR10+ ve Dolby Vision‘a sahip 12 bitlik bir panel olup, fabrika içi kalibrasyon sayesinde mükemmel renkler vaat ediyor. 500 nit tipik parlaklığa (900 nit tepe) sahip ve Gorilla Glass 5 koruması sağlıyor.

Bu telefonun 12S serisiyle paylaştığı şeylerden biri de Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, bu da hızla yaklaşan 8 Gen 2 geldikten sonra bile performans ve verimlilik arasında harika bir denge sunmaya devam ediyor. Xiaomi, ısı sorununu önemli ölçüde güçlendirdi – 11T Pro ile karşılaştırıldığında, yeni model %65 daha büyük VC ve %125 daha fazla termal malzemeye sahip.

İşlemci, temel sürümde 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama ile geliyor, ancak aynı zamanda 8/256 GB ve 12/256 GB yapılandırmaları da vaat ediyor. Telefon Android 12 (MIUI 13) ile piyasaya çıkıyor.

12T Pro, 120W hızlı şarjlı oldukça büyük bir 5.000 mAh pil ile çalışıyor (kutuda bir şarj cihazı bulunuyor). 120W’a kadar çıkan epeyce telefon var, ancak çoğu daha küçük pillere sahip – 13,5 saate kadar ekran açık kalma süresi için 5.000 mAh yeterli ve bundan sonra pil sadece 19 dakikada %100’e kadar geri gelebiliyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, telefon 8/128GB veya 8/256GB bellekle eşleştirilebilen Dimensity 8100-Max‘ten güç alıyor (LPDDR5 ve UFS 3.1, 12GB RAM seçeneği yok). MIUI 13 ile Android 12’yi çalıştırıyor.

Farklı işlemcilere rağmen Xiaomi, 13,5 saate kadar ekran açık kalma süresi elde edebileceğinizi ve telefonun sadece 19 dakikada pili %100’e çıkarabilen aynı 120W şarj cihazıyla birlikte geldiğini iddia ediyor. 13 Ekim’de resmi olarak satışa çıkacak telefonun fiyatı ise 800 euro.