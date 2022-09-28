Xiaomi 12T Serisi Lansmanı 4 Ekim’de Yapılacak

Bu haftanın başlarında bir kaynak, Xiaomi’nin yaklaşmakta olan Xiaomi 12T ve 12T Pro’yu 4 Ekim’de piyasaya sürebileceğini ima etmişti. Şimdi ise, marka 4 Ekim’de küresel bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte muhtemelen Xiaomi 12T serisinin görücüye çıktığını göreceğiz.

Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 12T’nin çizimleri, benzer bir tasarıma sahip olduklarını ortaya çıkaran çevrimiçi olarak ortaya çıktı. 12T Pro’nun 1.220 x 2.712 piksel ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekrana sahip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ile piyasaya çıkması bekleniyor. Ek olarak, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro lens ile birlikte 200 megapiksel Samsung HP1 ana sensörünün dahil edileceği söyleniyor.

Xiaomi 12T ise standart olarak Dimensity 8100 işlemci, 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro sensör ile geliyor. 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip olduğu ortaya çıktı.

5000 mAh pilin her iki cihaza da güç sağladığı söyleniyor. Standart model yalnızca 67W hızlı şarjı desteklerken, Pro modelinin 120W hızlı şarj sunduğu söylendiğinden farklı şarj özellikleri olabilir.

Raporlar, Xiaomi 12T’nin iki depolama modelinde satılacağını gösteriyor: 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB. 12T Pro’nun ise 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama seçenekleri sunacağı söyleniyor.