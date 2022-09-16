Xiaomi 12T ve 12T Pro özellikleri ve fiyatları sızdırıldı

Xiaomi yakında 200 MP kameralı ilk telefonunu tanıtacak ve 12S Ultra‘dan farklı olarak Batı’da satışa sunulacak. Bu, Xiaomi 12T Pro‘dur ve ona bir nornal 12T modeli eklenecektir.

Her iki telefon da 1,220 x 2,712 piksel çözünürlüğe sahip düz 6,67” AMOLED ekrana sahip olacak (“1.5K” olarak etiketlenmiş olabilir, FHD+ ve QHD+ arasındadır). Ekranlar 120Hz yenileme hızına ve Gorilla Glass 5 korumaya sahip olacak.

Piller de 5.000 mAh kapasite ve 120W hızlı şarj ile aynı olacak (kablolu, kablosuzda haber yok). Bu ikisi oldukça kaliteli modeller olsa da, Xiaomi’nin metal bir çerçeveden (12/12S’de olduğu gibi) plastik bir çerçeveye geçerek maliyetleri düşüreceği bildiriliyor. Her neyse, iki telefonun farkı ana kameralarda ve yonga setinde.

Xiaomi 12T Pro, oldukça parlak f/1.69 diyafram açıklığına ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 MP kameraya sahip olacak. Bu muhtemelen Motorola Edge 30 Ultra‘daki Samsung HP1 sensörüyle (1/1.22”) aynı, ancak Moto’nun onu daha dar bir f/1.9 diyafram açıklığının arkasına koyması dışında.

Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12T Pro

Pro modeli ayrıca 12S telefonlarda da kullanılan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak. Burada 8/12GB LPDDR5 RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilecek.

Normal Xiaomi 12T, f/1.65 diyafram açıklığına sahip 108MP ana kameraya sahip olacak (ancak görünüşe göre OIS yok). 12T ve 12T Pro, kalan kamera modüllerini paylaşacak ve özellikle etkileyici değiller – 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve ön tarafta 2MP selfie kamerası olacak.

12T, Qualcomm yongası yerine bir “Dimensity 8100 Ultra” ile güçlendirilecek, ancak bunun normal 8100’den ne kadar farklı olduğu net değil. 8 GB RAM (12 GB seçeneği yok) ve 128/256 GB depolama ile eşleştirilecek. Redmi K50 Ultra‘ya bir göz atın, 8+ Gen 1 çipine dayanması dışında çok benzer bir donanıma sahip.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Xiaomi 12T ve 12T Pro da farklı fiyat etiketleri ile gelecek, ancak söylenti değeri, sırasıyla bir Xiaomi 12 ve 12 Pro için ödeyeceğinizden daha düşük.

Xiaomi 12T Pro‘nun Avrupa’da 850 Euro‘ya mal olduğu söyleniyor. Karşılaştırma için, Xiaomi 12 Pro şu anda mi.com’da 900 Euro’ya gidiyor. Tabii ki, bu bir 50MP ana, 50MP ultra geniş ve 50MP 2x tele kameralara ve ayrıca bir QHD+ LTPO AMOLED panele sahip, ancak eski 8 Gen 1 yonga setini kullanıyor ve daha küçük 4.600mAh pile sahip (ayrıca 120W şarjlı).

Xiaomi 12T, yine bir Xiaomi 12‘nin resmi mağazadan (700 €) maliyetinin hemen altında olan 650 € tutarında olmalıdır. Bununla birlikte, bu, Dimensity’den daha iyi performans göstermesi gereken bir 8 Gen 1 yongası setine sahipti. Yine de daha küçük, daha yavaş bir pil (4.500mAh, 67W) ve farklı bir kamera kurulumu (50+13+5MP) ile geliyor.

Xiaomi 12T’nin önümüzdeki hafta resmileşmesi bekleniyor ve Pro, Moto Edge 30 Ultra‘ya (900 Euro’ya satılıyor) karşı 200 MP’lik bir savaşa girecek.

Bu arada, birkaç hafta önce bazı Xiaomi 12T Pro görüntüleri ortaya çıktı ve bunlar bir Redmi Pad tabletin görüntüleri ile eşleştirildi. Pad’in de gelecek hafta geleceğine dair bir garanti yok, ancak takipte kalacağız.