Xiaomi 12T ve 12T Pro Telefonlarının Lunar Silver renk seçeneği görüntülendi

Yaklaşan Xiaomi 12T serisi, piyasaya sürülmeden önce sızdırmaya devam ediyor ve şimdi Roland Quandt, 12T ve 12T Pro‘nun Ay Gümüşü renginde bazı ayrıntılı görüntülerini paylaştı. Bu, yaklaşmakta olan T serisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12S modellerinden farklılaştıracak yeni tonlardan biri. Yeni sızıntı, siyah ve mavi renklerde 12T serisinin geçen haftaki ayrıntılı özelliklerini ve görüntülerini takip ediyor.

Her iki 12T telefonun da 1.220 x 2.712 piksel çözünürlüğe sahip düz 6.67” AMOLED ekranlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ekranlar 120Hz yenileme hızına ve Gorilla Glass 5’e sahip olacak. 12T Pro’da Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak, normal modelinin ise MediaTek’in Dimensity 8100 ile geleceği söyleniyor. Her iki telefon da 120W hızlı şarjlı 5.000mAh pil alacak.

12T Pro’nun kayan yazı özelliği, f/1.69 diyafram ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile 200MP Samsung HP1 sensörü (1/1.22”) ana sensörüdür. Standart Xiaomi 12T, 108MP ana kamera ile yapacak. Kalan 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 20MP selfie modülleri her iki cihaz arasında paylaşılacak.

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