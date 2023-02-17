Xiaomi 13 5G’nin Avrupa Fiyatı Sızdı!

Xiaomi, geçen yıl Aralık ayında normal ve Pro modellerden oluşan Xiaomi 13 serisini tanıttı. Akıllı telefonların 26 Şubat’ta Barselona’da yapılacak Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacağı onaylandı. Şimdi, lansmandan önce, standart modelin fiyatı Avrupa pazarı için sızdırıldı.

Kaynağa göre Xiaomi 13’ün 8GB + 256GB RAM ve depolama modeli 999 euroya mal olacak. Aynı model Çin’de yaklaşık 588 euroya satılmıştı. Sızan bu fiyat, yaklaşan teklifin Avrupa’da iki kat daha pahalı olacağını gösteriyor.

Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun yanı sıra markanın Xiaomi 13 Lite’ı da duyurması bekleniyor. Söylentiler, bunun Çin’deki Xiaomi Civi 2‘nin yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu doğruluyor. Kaynak ayrıca Xiaomi 13 Lite’ın 8GB + 128GB seçeneği için 499 Euro‘ya mal olacağını açıkladı. Bu, Civi 2’nin Çin’deki fiyatına kıyasla yine de pahalı.

Xiaomi 13’ün temel özelliklerine gelince, 1.900 nit maksimum parlaklığa, 120 Hz yenileme hızına, parmak izi tarayıcıya ve HDR10+ ve Dolby Vision desteğine sahip 6,36 inç FHD+ AMOLED ekranla birlikte geliyor.

Cihaz IP68 sertifikalı ve kutu şeklinde bir form faktörüne sahip. Akıllı telefon, 50MP OIS özellikli ana sensör, 12MP ultra geniş açılı lens ve 10MP telefoto ünitesinden oluşan Leica markalı üçlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği edecek ve yakında görücüye çıkacak.