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Xiaomi 13 Lite, Google Play Konsolunda göründü

Yaklaşan Xiaomi 13 serisi akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ve 8 GB RAM tarafından desteklenecek. Orta sınıf telefon, daha eski bir Android sürümü olan Android 12 ile birlikte piyasaya çıkacak.

Ahmet Ekinler

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Xiaomi 13 Lite, Google Play Konsolunda göründü

Ocak 2023 İçin Google Play Sistem Güncellemesi Yayınlandı!

Bazı Google Pixel serisi akıllı telefonlar için en son Ocak 2023 güncellemesini kullanıma sunduktan sonra, marka...

Söylentilere konu olan Xiaomi 13 Lite, tasarımını ve bazı temel özelliklerini anlatan bir detay Google Play Konsol veritabanında göründü. Cihazın kod adı Ziyi, Xiaomi Civi 2 ile eşleşiyor, tasarımı ise Xiaomi Civi 1S ile aynı görünüyor.

Google play konsoldaki listesinde yer alan diğer özellikler, 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğünü, Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinin yanı sıra 8 GB RAM’i gösteriyor. Yazılım tarafı Android 12 tarafından desteklenmektedir. Önceki söylentiler, Xiaomi‘nin ayrıca Civi 2 ve yaklaşan Xiaomi 13 Lite ile aynı olması beklenen bir Xiaomi 12 Lite 5G NE (yeni sürüm) yayınlayacağını da gösteriyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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