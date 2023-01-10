Xiaomi 13 Lite, Google Play Konsolunda göründü

Söylentilere konu olan Xiaomi 13 Lite, tasarımını ve bazı temel özelliklerini anlatan bir detay Google Play Konsol veritabanında göründü. Cihazın kod adı Ziyi, Xiaomi Civi 2 ile eşleşiyor, tasarımı ise Xiaomi Civi 1S ile aynı görünüyor.

Google play konsoldaki listesinde yer alan diğer özellikler, 1080 x 2400 piksel ekran çözünürlüğünü, Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinin yanı sıra 8 GB RAM’i gösteriyor. Yazılım tarafı Android 12 tarafından desteklenmektedir. Önceki söylentiler, Xiaomi‘nin ayrıca Civi 2 ve yaklaşan Xiaomi 13 Lite ile aynı olması beklenen bir Xiaomi 12 Lite 5G NE (yeni sürüm) yayınlayacağını da gösteriyor.