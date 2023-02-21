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Xiaomi 13 Lite, Tüm Özellikleriyle Görüntülendi!

Xiaomi 13 Lite, Full HD+ (1080 × 2400 piksel) çözünürlük, 402ppi piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.55 inç AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca 67W hızlı şarj desteğine sahip 4500mAh pil ünitesini de beraberinde getirecek. Telefonun fiyatı ise 499 euro olarak belirlendi.

Ayşen Sıla

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Xiaomi 13 Lite

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Xiaomi 13 serisi, bir süredir Çin’de raflarda ve 26 Şubat’ta küresel pazarda yerini alacak. Seri, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro‘yu da içeriyor.

Ancak şirket, aynı gün daha uygun fiyatlı bir Xiaomi 13 Lite‘ı da tanıtabilir. Bu arada telefon tüm özellikleriyle Alman perakende mağazası Cyberport’ta listelendi.

Xiaomi 13 Lite, Full HD+ (1080 × 2400 piksel) çözünürlük, 402ppi piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.55 inç AMOLED ekranla gelecek.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ve 8 GB RAM ve en az 128 GB depolamadan güç alacak.

Xiaomi 13 Lite

Telefonda 50MP ana kamera, 8MP ultrawide sensör ve arkada 2MP makro lens bulunacak. Ön tarafta, selfie çekmek için muhtemelen 32MP ana ve 32MP geniş açılı kamera olacak.

Xiaomi akıllı telefon, 67W hızlı şarj desteğine sahip 4500mAh pil ünitesini de beraberinde getirecek. Telefonun fiyatı ise 499 euro olarak belirlendi.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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