Xiaomi 13 Lite, Tüm Özellikleriyle Görüntülendi!

Xiaomi 13 serisi, bir süredir Çin’de raflarda ve 26 Şubat’ta küresel pazarda yerini alacak. Seri, Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro‘yu da içeriyor.

Ancak şirket, aynı gün daha uygun fiyatlı bir Xiaomi 13 Lite‘ı da tanıtabilir. Bu arada telefon tüm özellikleriyle Alman perakende mağazası Cyberport’ta listelendi.

Xiaomi 13 Lite, Full HD+ (1080 × 2400 piksel) çözünürlük, 402ppi piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.55 inç AMOLED ekranla gelecek.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ve 8 GB RAM ve en az 128 GB depolamadan güç alacak.

Telefonda 50MP ana kamera, 8MP ultrawide sensör ve arkada 2MP makro lens bulunacak. Ön tarafta, selfie çekmek için muhtemelen 32MP ana ve 32MP geniş açılı kamera olacak.

Xiaomi akıllı telefon, 67W hızlı şarj desteğine sahip 4500mAh pil ünitesini de beraberinde getirecek. Telefonun fiyatı ise 499 euro olarak belirlendi.