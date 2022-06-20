Xiaomi 13 Serisi Bu Yıl Kasım Ayında Geliyor!

Xiaomi 13 serisi çok yakında satışa çıkscak ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 amiral gemisi yonga setine sahip olacak. Geçen yıl, Aralık ayında Xiaomi, Xiaomi 12 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Yeni bir haber, Çinli üreticinin Xiaomi 13 serisini önceki modelden daha erken duyuracağını iddia ediyor.

Güvenilir bir Çinli kaynak, Xiaomi 13 serisiyle ilgili ayrıntıları parça parça açıklıyor. Geçen yıl şirket, Aralık ayında Xiaomi 12, Xiaomi 12X ve Xiaomi 12 Pro olmak üzere üç cihazı tanıttı. Şu anda şirketin bu yılın sonuna kadar Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere en az iki modeli piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor.

Xiaomi 13 serisi Android 13 ile gelecek. Kaynağımız ilerlemenin geçen yıldan bir ay önce olduğunu da sözlerine ekledi. Bu, Xiaomi 13 serisinin Kasım ayında çıkış yapabileceğini gösteriyor.

Xiaomi 13 serisinin Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olması beklendiğinden, Qualcomm’un yeni yonga setini Kasım ayında duyurması muhtemel. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.