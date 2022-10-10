Xiaomi 13 Serisinin Ekran Özellikleri Gün Yüzüne Çıktı

Yeni yıla yaklaşırken, akıllı telefon markaları en yeni üst düzey akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi, üst düzey Xiaomi 13 serisi ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

Güvenilir bir kaynak Xiaomi 13 ve daha üst seviye Xiaomi 13 Pro‘nun ekranıyla ilgili önemli ayrıntıları paylaştı. Çinli teknoloji devinin CEO’su Lei Jun, şirketin Mi 11 Ultra gibi yeni bir Ultra modelini piyasaya süreceğini doğrulamıştı.

Söylentilere göre Xiaomi 13, yaklaşık 6.38 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Bu doğruysa, yaklaşmakta olan temel model, Xiaomi 12 modelinde bulunan 6.28 inçlik panelden biraz daha büyük bir ekrana sahip olacak.

Bununla birlikte, daha büyük ekran yine de Full HD+ çözünürlükle gelecek. Öte yandan, 13 Pro’nun ekran boyutu, görünüşe göre 6.73 inçlik bir panel olan 12 Pro’da bulunanla aynı kalacak ve hatta QHD+ çözünürlüğe sahip olacak.

Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak Xiaomi 13 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin duyurulmasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Akıllı telefon şirketi tipik olarak yonga üreticisinin en son üst düzey yonga setlerini ilk kullananlardan biri olacak.