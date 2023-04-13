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Xiaomi 13 Ultra’nın çarpıcı kamera örneği taze çıktı – tüm detaylar

Xiaomi 13 Ultra, kafanızı allak bullak edecek ve mobil fotoğrafçılıkta yeni bir ölçüt belirleyecek muazzam bir kameraya sahip olacak. Bu yeni telefonun kamera örneüi bugün yayınlandı. İşte Xiaomi 13 Ultra ile çekilen o fotoğraf...

Ayşen Sıla

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Xiaomi 13 Ultra

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Xiaomi, yepyeni ve birinci sınıf akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu telefon mobil fotoğrafçılıkta yeni bir ölçüt belirleyecek. Dolayısıyla Xiaomi’nin bu yeni ürünü piyasayı altüst edecek. Marka, kameranın teknik özelliklerini doğrulayan birden fazla sosyal medya gönderisinin yanı sıra bu yeni kamera canavarıyla çekilen bir görüntüyü bugün yayınladı.

Teknik özelliklerle ilgili olarak, Xiaomi 13 Ultra’nın 1 inç Sony IMX989 50 megapiksel ana lens ve 50 megapiksel Sony IMX858 yardımcı lens içeren dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı doğrulandı. Ultra geniş, telefoto ve periskop lensler aynı kamera sensörünü kullanarak kusursuz bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Bir akıllı telefonda büyük bir kamera sensörüne sahip olmak, Xiaomi 13 Ultra için tamamen yeni değil. Ancak, büyük kamera sensörleriyle ilgili önemli zorluklardan biri, değişen aydınlatma koşullarına uyum sağlayamamalarıdır.

Bu, farklı aydınlatma ortamlarında görüntü yakalaması gereken fotoğrafçılar için önemli bir sorun olabilen, fazla pozlanmış veya az pozlanmış görüntülere yol açabilir. Ayrıca, sabit bir diyafram açıklığı alan derinliğini kısıtlayarak, sığ alan derinliğine sahip görüntülerin çekilmesini veya özneyi arka planlarından izole etmeyi zorlaştırabilir.

Xiaomi-13-Ultra

Leica İle Ortaklık ve Birinci Sınıf Kamera

Özellikle Xiaomi, Xiaomi 13 Ultra ile bu sorunu çözmek için adımlar attı. Cihaz, herhangi bir durumda mümkün olan en iyi görüntüyü sağlamak için kameranın diyaframı otomatik olarak ayarlamasını sağlayan değişken diyafram teknolojisine sahip olacak. Cihaz, senaryoya bağlı olarak f/1,9 ila f/4,0 diyafram açıklığı boyutu arasında akıllıca geçiş yapabilir. Bu yenilikçi teknoloji, optimum pozlama sağlar ve kameranın zorlu aydınlatma koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler üretmesini sağlıyor.

Görüntüler, Leica ile ortaklıklarının ve kullanılan birinci sınıf kamera donanımının bir kanıtı ve bu da olağanüstü görüntü kalitesi sağlıyor. Görüntüler büyüleyici görünüyor ve cihazın kamera özelliklerini test etme hevesimizi daha da artırdı.

Xiaomi-13-Ultra

Xiaomi 13 Ultra kameranın, mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayacak olağanüstü bir cihaz olması bekleniyor. Cihazın yapay zeka destekli işlemesinin, mobil fotoğrafçılığı yeni boyutlara taşıyacak gelişmiş görüntü optimizasyonu ve son işleme sağlaması bekleniyor. Ek olarak, Xiaomi 13 Ultra’nın şık ve modern tasarımının, onu hem fotoğrafçılık meraklıları hem de teknoloji meraklısı tüketiciler için en iyi seçenek haline getirmesi bekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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