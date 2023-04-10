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Xiaomi 13 Ultra’nın Çarpıcı Kamera Özelliği Açıklandı!

Telefondaki ana kamera, gelişmiş bulanıklık efektleri ve farklı aydınlatma koşullarına daha fazla uyum sağlamak için kullanıcıların çekim sırasında diyafram boyutunu ayarlamasına olanak tanıyan değişken diyafram teknolojisine sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Xiaomi 13 Ultra

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Xiaomi, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 13 Ultra’yı 18 Nisan’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansmanından önce yeni bilgiler, telefonun kamera sistemi hakkında bazı heyecan verici detayları doğruladı.

Raporlara göre Xiaomi 13 Ultra, yan kamera için yepyeni bir sensör de dahil olmak üzere tüm odak aralığını kapsayan dört kamera sistemine sahip olacak. Ana kamera, olağanüstü görüntü kalitesiyle tanınan ve 1 inçlik büyük sensör boyutuna sahip IMX989 sensörünü kullanacak.

Dahası, ana kamera, gelişmiş bulanıklık efektleri ve farklı aydınlatma koşullarına daha fazla uyum sağlamak için kullanıcıların çekim sırasında diyafram boyutunu ayarlamasına olanak tanıyan değişken diyafram teknolojisine sahip olacak. Bu özellik, Xiaomi’nin akıllı telefon kameraları için bir ilk ve akıllı telefon kamera pazarında ezber bozacağı kesin.

xiaomi 13 ultra

Bu yıl piyasaya sürülen büyük ekranlı amiral gemileri arasında en fazla kamera özelliğine sahip olan Xiaomi 13 Ultra, şimdiden yoğun bir taleple karşı karşıya. Çinli şirketin en yeni modeli birçok yeni özelliği de barındıracak. Lansmanı kaçırmayın.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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