Xiaomi 13 Ultra’ya Yeni Kamera Özellikleri Geldi

Xiaomi kısa süre önce Çin’de birinci sınıf Xiaomi 13 Ultra akıllı telefonunun yeni renk çeşitlerini tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 6,73 inç 120Hz QHD+ AMOLED ekran ve 1 inç Sony sensörlü dörtlü arka kamera kurulumu gibi özellikler sunan markanın şimdiye kadar tanıttığı en güçlü akıllı telefon.

Marka şimdi Xiaomi 13 Ultra için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlıyor. En son güncelleme, MIUI 14.0.11.0 TXACNXM yapı numarası ile geliyor. Güncellemenin boyutu yaklaşık 134 MB. Henüz güncellemeyi almadıysanız Ayarlar >> Telefon Hakkında >> Yazılım güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme ayrıca kamera filigran anahtarını bir açılır menüye çevirerek açıp kapatmayı kolaylaştırıyor. İşte güncellemenin getirdiği tüm değişiklikler…

Sokak çekim modunun odak mesafesi UI stili optimize edildi

Bazı sahnelerin kalite efekti iyileştirildi ve fotoğraf çekiminin kalitesi iyileştirildi

Yeni eklenen sokak çekim modu sistem ayarları

Açılır menüye ayarlanmış kamera filigran anahtarı

Akıllı telefon, 1.440p ekran çözünürlüğü ve maksimum 2.600 nit maksimum parlaklık sunan 6,73 inç 120Hz QHD+ AMOLED ekran ile bugüne kadarki en parlak ekrana sahip. Cihazın dahili işlemcisi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve son derece güçlü.