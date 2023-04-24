Xiaomi 14 Pro tasarımı kesinleşti – işte o çarpıcı tasarım!

Xiaomi 13 serisi, Aralık ayında çıkış yaptı. Bu akıllı telefonlar daha sonra Şubat ayı sonlarında küresel pazarlarda duyuruldu. Geçen hafta, şirket Xiaomi 13 Ultra ile bu seriyi tamamladı.

Sonuç olarak, Xiaomi 13 ailesi yeni çıktı. Bununla birlikte, firmanın yöneticilerinden biri şimdiden yeni nesil telefonlardan birinin tasarımından söz etmeye başladı. Bir netizen Xiaomi 14 Pro’nun Mi 11 Ultra‘ya benzer bir tasarıma sahip olup olmayacağını sordu.

Bu soruya şirket yöneticisi, Xiaomi 14 Pro’nun tasarımını sonlandırdıklarını açıkladı. Ayrıca bu tasarımın Mi 11 Ultra’dan “daha harika” olduğunu da sözlerine ekledi.

Xiaomi Mi 11 Ultra benzersiz bir tasarıma sahipti. Arkasında bildirimler, hava durumu, müzik çalma kontrolleri ve daha fazlası için ikinci bir ekranla geldi. Özünde Mi Band 5’in ekranını kullandı.

Cihaz, şirketin Mi 10 Ultra‘dan sonraki ikinci Ultra akıllı telefonu oldu. Bu, Xiaomi‘nin kamera odaklı bir telefondaki ilk denemesiydi. Tıpkı mevcut nesil Xiaomi 12 Pro gibi, seramik bir arka kısmı vardı.

Muhtemelen yeni nesil telefon da Qualcomm Snapdragon 8 serisi işlemciler ve yükseltilmiş bir kamera sistemi ile gelecek. Telefon 2023’ün son çeyreğinde duyurulacak.