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Son gelen haberlere göre Xiaomi 14 Ultra akıllı telefonu, Xiaomi Başkanı Lei Jun tarafından resmen doğrulandı. Serinin amiral gemisi konumunda olacak telefonun tanıtımı ve detaylı özelliklerinin anlatımı ise şirketin akıllı telefon bölümü başkanı William Lu tarafından yapılacak. Xiaomi 14 Ultra’nın beklenen özellikleri ve konunun detayları içeriğimizde..

Xiaomi 14 Serisinin Amiral Gemisi Xiaomi 14 Ultra Geliyor!

Xiaomi 14 ve 14 Pro 2023’ün son aylarında tanıtılmış ve Çin’de satışa sunulmuştu. Ancak cihazlar henüz küresel çapta satışa sunulmadı. Çin’de yaklaşık 900 dolardan başlayan Xiaomi 14 serisi telefonların küresel çapta fiyatı henüz açıklanmış değil. Bununla birlikte serinin amiral gemisi telefonu olacağı düşünülen Xiaomi 14 Ultra’nın geleceği de resmen doğrulandı. Xiaomi kurucu ortaklarından biri ve şirketin CEO’su olan Lei Jun, yaptığı X paylaşımı ile cihazın geleceğini duyurdu.

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Lei Jun yaptığı X paylaşımında Xiaomi’nin ilk otomobili SU7 ve Xiaomi 14 serisinin amiral gemisi 14 Ultra hakkında birtakım bilgiler verdi. Lei Jun kendisinin otomotiv kısmına odaklanacağını belirterek William Lu’nun ise 14 Ultra ile ilgileneceğini deklare etti. Xiaomi elektrikli otomobili SU7’nin ülke çapında yol testlerini başarı ile tamamladığını açıklayan CEO, Lu’nun ise 14 ultra ile alakalı yeni lansmanlar düzenleyeceğini aktardı. Akıllı telefonların temel işleri olarak kalmaya devam edeceğini bildiren Xiaomi CEO’su, kendilerini tercih eden herkese teşekkür etti. CEO Lei Jun’un bahse konu X paylaşımı ise şu şekilde:

The Xiaomi SU7 is now undergoing nationwide road tests, as we prepare for its domestic launch. To dedicate myself fully to our EV business, @WilliamLuXiaomi will assume the additional role as the General Manager of the Xiaomi brand. This includes taking the stage for future… — Lei Jun (@leijun) February 4, 2024

Xiaomi 14 Ultra’nın global versiyonu daha evvel Singapur’un IMDA sertifikasyon platformunda görülmüştü. Bunun yanı sıra bahse konu son X paylaşımı ile de artık Xiaomi 14 Ultra’nın varlığı kesinleşti. Cihazın tanıtımının ise Şubat ayı bitmeden yapılması bekleniyor. Yani kısa bir zaman içerisinde amiral gemisi 14 Ultra ile tanışacağız gibi görünüyor. Peki söz konusu akıllı telefonun özellikleri nasıl olacak, bakalım…

Xiaomi Yeni Telefonunun Beklenen Özellikleri

Xiaomi 14’ün yeni serisinin özellikleri hakkında birtakım sızıntılardan ve haberlerden edinilen bilgilere göre cihazın muhtemel özelliklerini derledik. Bu kapsamda cihazın 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip olan 6,67 inç OLED paneli bulunmakta. Bazı Geekbench haberlerine göre cihazın, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini barındırması bekleniyor. Oldukça güçlü bir işlemcisi olan yeni cihaz; Android 14 işletim sistemi, kablolu ve kablosuz şarj desteği ile gelmesi muhtemel görünüyor.

Telefonun kamera kısmında ise Sony LYT900 birincil kamera sensörünün kullanıldığı belirtilmekte. Yüzde 9 oranında ışık verimliliği yüksek olan Sony LYT900 kamera, daha evvel Xiaomi 13 Pro’da kullanılmış olan IMX989 sensörünün geliştirilmişi denilebilir. Bahse konu sensöre, 50 MP çözünürlüklü üç tane yardımcı kameranın eşlik etmesi bekleniyor. Bu 3 yardımcı kamera ise büyük ihtimalle makro, geniş açı ve telefoto şeklinde olacak.

Yukarıda saydığımız özellikler şimdilik kesin değil ancak kısa zamanda yeni cihazın tanıtımının yapılması ve cihaz özelliklerinin netleşmesi bekleniyor.