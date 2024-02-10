Xiaomi 14 Ultra Özellikleri Neler ve Ne Zaman Satışa Çıkacak?

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Çin menşeli teknoloji devi Xiaomi’nin son serisinden 14 ve 14 Pro, 2023 yılının sonlarına doğru tanıtılmıştı. Serinin amiral gemisi olarak nitelendirilen Xiaomi 14 Ultra’ya ilişki yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu kapsamda markanın yeni telefonu hakkında merak edilenleri içeriğimizde derlemeye çalıştık. Xiaomi 14 Ultra özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak, inceleyelim…

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri Neler?

Merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra’nın özellikleri nihayet ortaya çıktı. Xiaomi 14 ve 14 Pro’nun küresel çapta piyasaya sürülmesi ile birlikte satışa sunulması beklenen 14 Ultra’nın serinin amiral gemisi telefonu olması bekleniyor. Cihazın ortaya çıkan özelliklerine bakalım…

Xiaomi 14 Ultra, LTPO OLED ekranı ile geleceği söylenmekte. 6,73 inç büyüklüğündeki ekranın QHD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte cihazın 1 ile 120 Hz arasındaki yenileme hızlarını da desteklediği de bilinmekte. Serinin en üst segment telefonu olan 14 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alacak. Bu bakımdan cihazın Xiaomi 14 ve 14 pro ile bir farkı bulunmuyor. Bilindiği üzere Snapdragon 8 Gen 3 chip seti de Qualcomm’un amiral gemisi olarak nitelendirilmekte.

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Xiaomi 14 Ultra, işletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı HyperOS barındırmakta. Markanın söz konusu üst segment cihazında Leica marka kamera kullanılmakta. Bilindiği üzere Xiaomi’nin Leica ile bir ortaklığı bulunmakta ve 14 Ultra sürümünde de Leica imzası görünmekte. Cihazın arka kamera kısmında 1 inç boyutunda 50 MP çözünürlüklü birincil (Sony LYT-900), 50 MP ultra geniş ile 50 MP 3,2x telefoto ve 50 MP çözünürlükte 5x telefoto sensörleri bulunmakta.

Xiaomi 14 Ultra Suya ve Toza Karşı Dayanıklı Olacak

Genellikle selfie ve görüntülü görüşme için kullanılan ön kamera kısmında ise 32 MP kamera yer almakta. Xiaomi 14 serisinin en özellikli telefonunun RAM ile depolama alanı kapasitesi henüz bilinmiyor. Batarya kısmında ise 5.300 mAh pil paketi bulunduğu ve 90 W kablolu şarj ile kutusundan çıkacağı söylenmekte. Telefonun ilgi çekici özelliklerinden biri ise suya ve toza karşı dayanıklı olması. Bu kapsamda cihaz IP68 sertifikasına sahip durumda. Ayrıca diğer telefonlardan farklı olarak cihazın, kamera kısmında yer alan bir çip ile tanıtılacağı söylenmekte.

Xiaomi 14 Ultra telefonunun şimdilik bilinen özellikleri bu kadar. Tasarım kısmında ise cihazın kırık beyaz oluşu, dairesel bir kamera adasının bulunduğu anlaşılabilmekte. Bunların yanı sıra daha evvelki sızıntılarla örtüşür şekilde kamera adasında dört kamera halkası görülmekte.

Xiaomi 14 Ultra Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 14 Ultra çıkış tarihi hakkında 25 Şubat gibi bir tahmin yapılıyor. Bu tarih Xiaomi 14 ile 14 Pro’nun küresel pazara açılış tarihi olduğu için 14 Ultra modelinin de onlarla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra fiyatı hakkında da henüz açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak kısa zaman sonra çıkacağı düşünüldüğü için bilinmeyen detayların da yakın tarihte ortaya çıkması beklenmekte.