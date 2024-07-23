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Xiaomi 14T serisi, Redmi K70 serisinin global versiyonu olarak kullanıcıya sunulacak. Ancak serinin her özelliği elbette birbiriyle aynı olmayacak. Marka, kısa bir zaman önce Redmi K70 Ultra tanıtımını yapmıştı ve şimdi de Xiaomi 14T serisinin tanıtımı için hazırlanıyor. Önümüzdeki Ağustos ayında piyasaya çıkması beklenen serinin bazı özellikleri belli oldu. Bu bağlamda Xiaomi 14T kamera özellikleri ile ilgili ortaya çıkan detayları içeriğimizde derledik. İşte ayrıntılar.

Xiaomi 14T Kamera Özellikleri Belli Oldu: 50 MP Sensör ile Geliyor!

Kısa bir zaman içerisinde kullanıcıya sunulacak olan Xiaomi 14T serisi kamera özellikleri belli oldu. Redmi K70 serisinin küreseldeki temsilcisi olan Xiaomi 14T serisi bazı özellikleri bakımından farklılıklarla gelecek. Söz konusu farklılıklar arasında kamera özellikleri de mevcut. Xiaomi 14T kamera özellikleri nasıl olacak bakalım…

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Xiaomi, 14T Pro modelinde Omnivision OV50H sensör kullanmış durumda. K70 Ultra modelinde kullanılan sensör Sony IMX906 idi; Omnivision OV50H lensi ise bundan biraz daha iyi denilebilir. Cihazın telefoto kamera kısmında 50 MP’lik Samsung SK5JN1sensörü, geniş açılı kamera kısmında ise 13 MP çözünürlüklü Omnivision OV13B sensörü yer almakta.

Xiaomi 14T serisinin tüm modellerinde ana kamera, telefoto kamera ve geniş açılı kamera yer almakta. Bununla birlikte tüm versiyonlar Leica imzalı. Xiaomi 14T modelinde ise Pro modelindekinden daha farklı olarak ana kamera kısmında 50 MP çözünürlüklü Sony IMX906 lensi yer almakta. Telefoto ve geniş açılı sensörlerde de tıpkı 14T Pro modelindeki gibi sırasıyla 50 MP’lik ve 13 MP’lik sensörler yer almakta.

Xiaomi 14T Ne Zaman Çıkacak?

Gelen sızıntılarda cihazların selfie kamerası ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kamera özellikleri dışında ise işlemci özellikleri hakkında da ortaya çıkan bilgiler mevcut. Bu kapsamda Xiaomi 14T modelinde Mediatek Dimensity 8300 Ultra yonga seti yer alırken, 14T Pro modelinde ise Dimensity 9300 Plus çip seti bulunmakta.

Görüldüğü üzere cihazların her ikisi de güçlü işlemcilere sahip. Amiral gemisi Xiaomi 14T Pro elbette daha yüksek bir performans ile gelecek. 2024 Ağustos ayında piyasaya sürülecek olan Xiaomi 14T serisi hakkında şimdilik ortaya çıkan özellikler bu kadar. Yeni detaylar ortaya çıktıkça biz de, siz Cepkolik okurları için buradan paylaşıyor olacağız.