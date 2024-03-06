Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Xiaomi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisi ile tüm dünyada konuşulmuştu. Şimdi ise Xiaomi 14T Pro özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi 14T Pro IMEI veri tabanında görüldü ve cihazın MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla çok güçlü bir telefon yolda diyebiliriz. Cihazın ortaya çıkan bazı özelliklerini içeriğimizde derledik.

Xiaomi 14T Pro Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Akıllı telefon piyasasındaki rekabet durmaksızın kızışmaya devam ediyor. Bu alanda ham tasarım hem de kalite bakımından sektörde üst segment telefonları ile bilinen Xiaomi, 14T Pro cihazıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisinin piyasaya çıkmasıyla piyasayı yerinden oynatan marka şimdi de Xiaomi 14T serisi çalışmalarını sürdürüyor.

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Xiaomi 14T serisinin, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtımı gerçekleştirilen 13T serisinin yerini alması ve birtakım iyileştirilmelerle çıkması bekleniyor. Bahse konu serinin en üst modeli Xiaomi 14T Pro’nun kısa bir zaman önce IMEI veri tabanında görüntülendi ve güçlü bir yonga seti olan MediaTek Dimensity 9300’e sahip olduğu ortaya çıktı. Böylece cihazın oldukça güçlü bir telefon olacağı da kesinleşmiş oldu.

Xiaomi 14T Pro Redmi K70 Ultra’nın Yeniden Markalanmış Versiyonu mu?

Xiaomi 14T Pro ortaya çıkan söylentilere göre bu cihaz Redmi K70 Ultra’nın yeniden markalanmış hali olabilir. Bu çıkarımın yapılma sebebi ise cihazın kod adının rothko kod adına sahip olması; bu kod adı Redmi K70 Ultra için de kullanılmıştı. İlerleyen zamanlarda bu çıkarımın doğru olup olmadığı açıklanacaktır.

Güçlü bir işlemci olan MediaTek Dimensity 9300 TSMC’nin 4nm üretim sürecinden çıkıyor. Yonga seti; 3.25G Hz’ye sahip bir adet Cortex – X4 çekirdeği, 3 adet Cortex – X4 çekirdeği ve 2.0GHz’ye sahip dört tane Cortex – A720 çekirdeği barındırmakta. GPU kısmında ise Mali – G720 Immortalis MP12 yer almakta. İşlemci özelliklerinin dışında cihazın 120 W hızlı şarj desteği bulunan 5000 mAh batarya ile gelmesi beklenmekte.

Xiaomi 14T Pro modelinin RAM kısmında 24 GB LPDDR5T, depolama alanı kısmında 1 TB UFS 4.0 özelliklerine sahip olması beklenmekte. Cihazın ekran tarafında ise 144 Hz ekran hızına sahip bir ekrana sahip olacağı düşünülmekte. Peki Xiaomi 14T Pro ne zaman piyasaya çıkacak?

Xiaomi 14T Pro Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi 14T Pro’nun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir açıklama mevcut değil. Bununla birlikte Redmi K70 Ultra cihazının 2024 Ağusos ayında tanıtılması beklenmekte. Aynı kod adına sahip olan iki cihaz olduğu için 14T Pro’nun K70 Ultra’dan daha sonra tanıtılacağı düşünülüyor. Xiaomi 13T serisini 2023 Eylül ayında tanıtıldığını düşününce, 14T Pro’nun da 2024 Eylül gibi tanıtılması beklenebilir. Ancak bunların bir öngörü olduğunu yineleyelim.