Ana Sayfa » Akıllı Telefon Xiaomi 14T Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu, Ön Siparişe Açıldı! Akıllı Telefon Xiaomi 14T Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu, Ön Siparişe Açıldı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Xiaomi’nin yeni üst segment telefonları Xiaomi 14T, Xiaomi Mix Flip ve Xiaomi 14T Pro Türkiye fiyatı belli oldu. Küresel lansmanda oldukça ilgi çeken cihazlar ülkemizde ön siparişe açıldı. Xiaomi, ön siparişe özel akıllı saat, kablosuz kulaklık, tablet, monitör gibi hediyeler de sunuyor. Üst seviye telefonlar arasında yerlerini alacak olan cihazlar hakkında merak edilenler içeriğimizde.

Xiaomi 14T Pro Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro küresel lansmanı yapıldı ve cihazlar dünya çapında büyük ilgi gördü. Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni üst segment telefonları ile yüksek kaliteyi, emsallerinden daha uygun fiyata sunmaya çalışıyor. Bahse konu telefonların üçü de oldukça güçlü donanım özelliklerine sahip.

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Ülkemizde satışa çıkan ve ön sipariş süreci başlayan cihazların önemli özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak; öncelikle kamera kısmında Leica imzası olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu üç model de yüksek çözünürlüklü ve kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanımakta. Performans anlamında da oldukça güçlü olan telefonlarda MediaTek ve Qualcomm’un yonga setleri bulunuyor.

Xiaomi 14T modeli MediaTek Dimensity 8300 – Ultra işlemci; Xiaomi 14T Pro MediaTek Dimensity 9300+ çip seti ve Xiaomi katlanabilen telefonu MIX Flip de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci barındırmakta. Katlanabilen Xiaomi telefon MIX Flip ekran boyutu açık iken 6,86 inç, kapalı iken de 4,01 inç büyüklüğünde oluyor.

Ön sipariş sürecinde olan Xiaomi Mix Flip, Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro fiyatları depolama alanı büyüklüğüne göre değişmekte. 12 GB RAM ile gelen telefonların fiyatlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Xiaomi 14T 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 30 bin TL

Xiaomi 14T 12 GB + 512 GB: Yaklaşık 33 bin TL

Xiaomi 14T Pro 12 GB + 256 GB: Yaklaşık 40 bin TL

Xiaomi 14T Pro 12 GB + 512 GB: Yaklaşık 43 bin TL

Xiaomi 14T Pro 12 GB + 1 TB: Yaklaşık 47 bin TL

Xiaomi MIX Flip: Yaklaşık 68 bin TL

Xiaomi Ön Sipariş Dönemi Hediyeleri

Xiaomi ön sipariş döneminde, yani 3 Ekim 2024’e kadar bu cihazlardan birini alanlara hediyeler veriyor. Bu kapsamda Xiaomi 14T ve 14T Pro modelini satın alanlara bir adet; Mix Flip alanlara ise iki adet ürün hediye ediyor. Bu hediye seçenekleri ise Redmi Watch 4, Xiaomi Watch S3, Xiaomi Watch 2, Xiaomi Monitör A24, Redmi Pad SE, Redmi Buds 5 şeklinde.

Yukarıda saydığımız hediyelerin yanı sıra telefonlardan birini satın alan herkese 3 aylık YouTube Premium üyeliği, 4 aylık Spotify Premium üyeliği, bir seferlik Dragonpass havaalanı özel lounge erişimi ve ilk 6 ay boyunca bir defaya mahsus ekran onarımı, Xiaomi tarafından hediye edilecek. Eğer söz konusu cihazlardan birini satın almayı düşünüyorsanız ön sipariş sürecini değerlendirmek oldukça avantajlı diyebiliriz.