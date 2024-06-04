Ana Sayfa » Akıllı Telefon Xiaomi 14T Serisi ve Xiaomi MIX Flip yakında satışa çıkacak! Akıllı Telefon Xiaomi 14T Serisi ve Xiaomi MIX Flip yakında satışa çıkacak! Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Xiaomi, küresel pazarda 14T serisi ve MIX Flip’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonların özelliklerini önceden çıkan raporlardan biliyoruz. Xiaomi 14T ve 14T Pro güçlü MediaTek işlemciler ile gelecek ve özel katlanabilir cihaz MIX Flip, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci sunacak. Xiaomi hayranları bu modellerin resmi tanıtımını heyecanla bekliyor. Bugün Erencan Yılmaz adlı bir Türk, X uygulamasından serinin özelliklerine dair bazı detaylar paylaştı.

Xiaomi 14T serisi ve MIX Flip, dünya genelinde kullanıcılar tarafından satın alınabilecek. Xiaomi 14T serisi özellikleri ise kesinlikle etkileyici. Bu serinin en üst modeli olan Xiaomi 14T Pro, MediaTek Dimensity 9300‘ü kullanacak. 14T Pro’nun, Redmi K70 Ultra’dan çok daha iyi bir akıllı telefon olması bekleniyor. Çünkü Redmi K70 Ultra’ya kıyasla, yeni 14T Pro geliştirilmiş bir telefoto kamerası ve kablosuz şarj desteği ile gelecek.

Serinin en uygun fiyatlı modeli olan Xiaomi 14T olacak. Xiaomi 14T’nin özellikleri tam olarak bilinmiyor, ancak güçlü bir MediaTek işlemciye sahip olması bekleniyor. Temelde, Xiaomi 14T’nin özellikleri, Xiaomi 14T Pro’nun özelliklerine benzer olacak.

MIX Flip’e gelince, arka tarafta çift kamerası bulunacak, ana kamera 50MP Light Hunter 800 sensörü ile gelecek. Yardımcı kamera, 60MP çözünürlüğe sahip OV60A Telefoto sensöründen oluşuyor. Bu sensörle, MIX Flip 2X optik zoom yeteneğine sahip olacak ve rakiplerinden çok daha iyi bir zoom yeteneğine sahip olacak. Ayrıca, MIX Flip’in Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geleceğini belirtelim. Cihazların tanıtım tarihi olarak, Xiaomi 14T serisi ve MIX Flip’in Ağustos ve Eylül ayları arasında tanıtılması bekleniyor. Öte yandan, Xiaomi 15 serisinin Ekim ayında duyurulması bekleniyor.