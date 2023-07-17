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Xiaomi 14’ün kamera özellikleri sızdı – tüm detaylar

Xiaomi 14, önceki seriden daha büyük bir 50MP ana kamera sensörüne sahip olacak. Orta telefoto ünitesiyle eşleştirilmiş 1/1,28 inç sensöre sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca düz bir ekranda ultra dar çerçevelerle gelecek.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, geleneksel olarak amiral gemisi serisi akıllı telefonlarını yıl sonunda piyasaya sürüyor. Bu, yeni nesil Xiaomi 14 telefonlarına daha aylar uzaklıkta olduğumuz anlamına geliyor. Muhtemelen bu yıl Kasım veya Aralık aylarında çıkış yapacakları tahmin ediliyor.

Şimdi de Xiaomi 14 hakkında söylentiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçen hafta başka bir kaynak Xiaomi 14’ün bir şemasını paylaşmıştı. Şimdi de kaynağımız, yeni seri hakkında yepyeni bilgiler paylaştı.

Xiaomi 14, önceki seriden daha büyük bir 50MP ana kamera sensörüne sahip olacak. Orta telefoto ünitesiyle eşleştirilmiş 1/1,28 inç sensöre sahip olacak. Akıllı telefon ayrıca düz bir ekranda ultra dar çerçevelerle gelecek. Xiaomi 14’ün 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacağını da ekliyor. Hatırlamak için, mevcut nesil Xiaomi 13, 512 GB ile maksimuma çıkıyor.

xiaomi-13-ultra

Daha önce kaynağımız, Xiaomi 14’ün 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip yükseltilmiş bir 4.860mAh pil ünitesi ile destekleneceğini açıklamıştı. Telefonun Snapdragon 8 Gen 3 amiral gemisi işlemcisinden güç alması bekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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