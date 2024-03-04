Hali hazırda Xiaomi amiral gemisi telefonu olan Xiaomi 14 ve 14 Pro bilindiği üzere 2023 Ekim ayında piyasaya çıkmıştı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelen telefonlar kamera özelikleri bakımından da kullanıcıyı büyülemişti. Bununla birlikte Xiaomi’nin bir sonraki serisinin nasıl olacağı da merakla beklenmeye başladı. Yeni gelen duyumlara göre cihaz biyometrik güvenlik bakımından birtakım özelliklerle donatılmış olacak. Merakla beklenen Xiaomi 15 özellikleri belli olmaya devam ediyor. İşte detaylar…

Xiaomi 15 Özellikleri Belli Olmaya Devam Ediyor

Küresel çapta teknoloji devlerinden biri olan Xiaomi, güçlü ve de tasarımı ile dikkatleri çeken telefonları ile ilgi odağı olmayı başarıyor. Ürettiği son teknoloji telefonlar ile sektörün en beğenilen cihazları arasına giren marka, Xiaomi 15 serisi çalışmalarına çoktan başladı bile.

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An itibarı ile markanın amiral gemisi telefonları olan Xiaomi 14 serisi geçtiğimiz Ekim ayında çıkmış ve oldukça beğenilmişti. Ancak akıllı telefon piyasasındaki akıl almaz rekabet, elbette markalara ara verme fırsatı tanımıyor. Bu yüzden markalar sürekli bir yenilik düşünerek son çıkardıkları modelin bir üst versiyonunu çıkarmak zorunda kalıyor. Bu kapsamda Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak cihazı ise Xiaomi 15 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Xiaomi 15 serisi özellikleri hakkında bazı açıklamalarda bulunan Digital Chat Station, yeni cihazın Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile geleceğini belirtti. Ayrıca cihazın, Goodix’in tek noktalı ultrasonik parmak izi tanıma teknolojisine sahip olacağını da deklare etti. Söylenene göre serinin tüm telefonlarında bahse konu teknolojinin testleri yapılmaya başlanmış bile. Xiaomi 15 serisinde yer alacak olan bu özellik cihazların diğer modellerden pozitif ayrışmasını sağlayacak.

Xiaomi 15 Ultrasonik Parmak İzi Tanıma Teknolojisine Sahip Olacak

Hayatın pek çok alanında kullanılan biyometrik güvenlik teknolojileri, uzun zamandır akıllı telefonlarda da sıklıkla kullanılmakta. Örneğin bu kapsamda optik ekran altı parmak izi sensörlerini pek çok giriş seviyesi akıllı telefonlarda bile görmekteyiz. Islak ve kirli parmakları algılayabilen ultrasonik sensörler ise henüz pek yaygın değil. Ancak kısa zaman içerisinde bu teknoloji ile de sık karşılaşacağız gibi görünmekte.

Gözeneksiz ultrasonik parmak izi sensörü teknolojisi aslında 2016 yılında Xiaomi tarafından denenmişti. Xiaomi 5 serisinde denenen teknoloji birtakım aksaklıklar sebebi ile ilerleyemedi ve yeniden ekran altı optik parmak izi teknolojisine dönülmüştü. Xiaomi söz konusu ultrasonik parmak izi sensörü teknolojisini yeniden deniyor, bakalım bu defa başarı sağlanacak mı…

Xiaomi 15 Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi 15’in özelliklerinin tamamının resmi olarak tanıtılması merakla beklenmekte. Xiaomi 15 modellerinin seri üretiminin 2024 Eylül ayında başlayacağı gelen duyumlar arasında. Bu durumda cihazın tanıtımının 2024 yılı Ekim – Aralık aylarında yapılacağı tahmin ediliyor. Xiaomi 14 serisinin tanıtımı da 2023 Ekim ayında yapılmıştı. Xiaomi 15 serisi de aynı periyoda denk getirilirse marka, 1 yıl arayla amiral gemisi telefonlar sunmuş olacak.