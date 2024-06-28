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Xiaomi 2024’ün son çeyreğinde Xiaomi 15 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Serinin en merak edilen modeli Xiaomi 15 Pro özellikleri ortaya çıktı. Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon ile gelecek olan cihaz kamera ve tasarım kısmında da pek çok yenilik barındırıyor. Selefine kıyasla köklü değişiklikler barındıran Xiaomi 15 Pro hakkında merak edilenler içeriğimizde.

Xiaomi 15 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı: Qualcomm’un Yeni İşlemcisiyle Gelecek

Xiaomi’nin yeni serisi Xiaomi 15 modelleri 2024’ün son aylarında kullanıcıyla buluşacak. Son dönemde akıllı telefon piyasasındaki gelişmeler, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi konusunda oldukça merak uyandırıyor. Bu kapsamda Xiaomi 15 Pro modeli özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Tanıtımdan önce sızdırılan özelliklere bakalım…

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Xiaomi amiral gemisi telefonu olarak gelecek olan Xiaomi 15 Pro, Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdrago 8 Gen 4’ten gücünü alacak. Ekim ayında piyasaya çıkacak olan bu yeni işlemcinin ilk olarak 15 Pro’da kullanılacağı söylenmekte. İşlemcinin ve doğal olarak da telefonun oldukça yüksek performansa sahip olacağını da ekleyelim. 15 Pro modelinin yanı sıra Xiaomi 15’te de bahse konu çip setinin yer alacağı belirtilmekte.

Xiaomi 15 Pro Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Çin’den gelen haberlere göre yeni amiral gemisinin tasarımı da selefinden farklı olacak ve daha ince bir yapıyla gelecek. 2K çözünürlüklü ve kavisli bir ekrana sahip olan cihazın panelinde parmak izi sensörü olacağı da gelen sızıntılar arasında.

Xiaomi 15 Pro’nun kamera özellikleri kapsamında da gelen bilgiler mevcut. Bu bağlamda cihazda 50 Megapiksel çözünürlükte ve selefinden daha geniş diyafram açıklığına sahip bir kamera yer almakta. Kameranın süper geniş olarak da tanımlandığını ekleyelim. Bu ana kameranın yanı sıra bir de 3x zoom yapabilen yine 50 MP çözünürlüklü bir telefoto kamera da cihazda yerini alacak.

Xiaomi 15 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye’de Satışa Çıkacak mı?

Xiaomi 15 Pro batarya kısmında da değişiklik olacağı ve daha büyük mAh değerine sahip bir pil ile geleceği söylenmekte. Söz konusu telefon ile ilgili sızdırılan bilgiler şimdilik bu şekilde.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi 14 Pro modeli sadece Çin pazarına sürülmüştü. Ancak marka, 15 Pro modeli için de aynı stratejiyi mi izleyecek henüz bilinmiyor. Ayrıca Xiaomi 15 Pro fiyatı ne kadar olacak, sorusunun cevabına da henüz bir yanıt gelmiş değil. 2024’ün son aylarında tanıtılacak olan seri Xiaomi kalitesinden vazgeçmeyen telefon tutkunları tarafından merakla bekleniyor.