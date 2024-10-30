Ana Sayfa » Akıllı Telefon Xiaomi 15 Pro Tanıtımı Yapıldı, Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! Akıllı Telefon Xiaomi 15 Pro Tanıtımı Yapıldı, Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! Emine Emre 3 Görüntüleme

Xiaomi bir etkinlik düzenleyerek akıllı saat, tablet ve amiral gemisi telefon gibi pek çok yeni cihazını lanse etti; bunlardan biri de Xiaomi 15 Pro oldu. Xiaomi 15 Pro tanıtımı yapıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu hakkında merak edilenler…

Xiaomi 15 Pro Tanıtımı Yapıldı, Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Xiaomi yeni telefonu Xiaomi 15 Pro ile üst segment grubunda müthiş bir rekabete geliyor. Sapdragon 8 Elite amiral gemisi işlemciden gücünü alan cihaz oldukça yüksek bir performans vaat ediyor. Kamera özelliklerine bakıldığında ise profesyonel fotoğraf ve video çekimlerinin yapılabileceği öngörülmekte. İşte Xiaomi 15 Pro özellikleri…

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Xiaomi 15 Pro özellikleri ile olduğu kadar tasarımıyla da göz dolduruyor. İnce ve şık bir tasarıma sahip olan cihazın kalınlığı 8.35 mm ve ağırlığı ise 213 gram. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunan Xiaomi amiral gemisi telefon Qualcomm’un yeni, 3 nm üretim sürecinden geçmiş mobil yonga setinden gücünü alıyor.

6,73 inç büyüklüğünde OLED panel ile gelen cihaz 2K çözünürlük ve 120 Hz’ye kadar da tazeleme hısı sunuyor. LTPO destekli adaptif tazeleme hızına sahip olan panel, oldukça üst seviyede kalite ve enerji tasarrufu sağlamakta. Ekranın bir diğer önemli özelliği ise M9 çift mikro yapısına sahip olması. Bu özelliği ile selef modeline göre güç tüketimi konusunda yüzde 24 seviyesinde daha avantajlı. Parlak ortamda da konforlu bir kullanım sunan 15 Pro’nun ekranı 3200 nit parlaklık seviyesine sahip.

6100 mAh Batarya

Xiaomi 15 Pro kamera özelliklerine değinecek olursak; 50 Megapiksel ana kamera, 50 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamera ve 50 MP çözünürlüklü ve 5x optik yakınlaştırma özelliği bulunan periskop kameranın arka kurulumda bulunduğunu söyleyebiliriz. Sony imzalı sensörlere sahip olan 15 Pro modeli şimdiden rakiplerini geride bırakmış bile.

8K çözünürlüklü video UltraZoom 20X desteği ile gelen Xiaomi 15 Pro, AISP 2.0 görüntü işleme teknolojisine de sahip. Batarya kısmına baktığımızda ise 6100 mAh kapasiteli güçlü bir pil ile geldiğini söyleyebiliriz. 90 W kablolu şarj desteğine sahip olan cihaz 50 W’lık da kablosuz şarj desteğine sahip. Starlink iletişim sistemi barındıran Xiaomi 15 Pro, internetsiz ortamlarda 3,5 km mesafeye kadar iletişim kurabilmekte. Suya ve toza karşı dayanıklılık özelliği bulunan telefon IP68 sertifikasına da sahip.

Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 15 Pro fiyatına değinecek olursak da öncelikle RAM ve depolama alanı büyüklüğüne göre fiyatın farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. 742 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan telefonun satış fiyatları şu şekilde: