Ana Sayfa » Akıllı Telefon Xiaomi 15 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı: Hem Klasik Hem Modern! Akıllı Telefon Xiaomi 15 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı: Hem Klasik Hem Modern! Emine Emre 5 Görüntüleme

2024 Ekim ayında tanıtılması beklenen Xiaomi 15 Pro modelinin özellikleri lansmandan önce medyaya yansımaya devam ediyor. Şimdiye dek pek çok niteliği belli olan Xiaomi 15 Pro tasarımı ortaya çıktı. Klasik ve modern bir görünüme sahip olan cihaz hakkında bilinenleri içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

Xiaomi 15 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı: Hem Klasik Hem Modern!

Xiaomi 15 Pro’nun, serinin diğer modelleri ile birlikte Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak tanıtımdan önce bu Xiaomi üst segment telefonun pek çok özelliği sızdırıldı. Şimdi ise Xiaomi 15 Pro tasarımı gündemde.

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2023 yılında Xiaomi 14 serisi ile piyasada büyük ses getirmişti. Bu yıl da 15 serisi ile piyasayı alt üst etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ki Xiaomi 14 serisinde marka arka kısmı, kamera ile birlikte, parlak siyah ile kaplamıştı. Yeni seride bu tamamen değişiyor ve kamera, gövde rengine kaplanmış şekilde geliyor. Arka kamera kurulumunda kare tasarımdan vazgeçmeyen Xiaomi, yeni tasarımıyla göz dolduruyor.

Xiaomi 15 Pro, LEICA imzalı kamera kurulumu ile geliyor. Bu kapsamda arka tarafta üç adet sensör yer almakta. Söz konusu 3 kameranın da 50 MP çözünürlüğe sahip olması beklenmekte. Sensörlerin yanı sıra lef flaş da kamera adasının yan kısmında bulunmakta. Tasarım kısmında öne çıkan çok fazla detay bulunmuyor ancak kamera kurulumu ve genel renk durumu da genel olarak hoş bir görünüm sunuyor.

24 GB’a Kadar RAM!

Xiaomi 15 Pro ortaya çıkan diğer özelliklerine baktığımızda ise Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelmesi beklenmekte. Hatta söz konusu yonga setinin ilk kullanılacağı serinin Xiaomi 15 olması bekleniyor. 24 GB’a kadar olan RAM opsiyonları ile gelecek olan telefonun Ekim ayında kullanıcıya sunulması beklenmekte. Xiaomi 15 Pro beklenen özelliklerini aşağıda kısaca listeleyelim: