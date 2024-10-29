Xiaomi 15 Tanıtıldı, Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu! İşte Detaylar

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Xiaomi’nin yeni üst segment telefon modeli Xiaomi 15 uzun zamandır sızıntılara konu olmuş ve cihazın pek çok özelliği hakkında duyumlar gelmişti. Sonunda resmi olarak Xiaomi 15 tanıtıldı; cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Snapdragon 8 Elite işlemcili Xiaomi amiral gemisi telefon gücüyle olduğu kadar tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Xiaomi 15 özellikleri nasıl ve fiyatı ne kadar, bakalım…

Xiaomi 15 Tanıtıldı, Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu!

Amiral gemisi telefon Xiaomi 15, sonunda resmi olarak tanıtıldı. Uzun zamandır merakla beklenen telefon şık tasarıma ve üstün özelliklere sahip. Xiaomi 15 işlemci kısmında, Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Son derece güçlü bir donanıma sahip olan Xiaomi 15, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile geliyor ve cihazın 1 TB’a kadar da depolama alanı opsiyonları mevcut.

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OLED LTPO panel ile gelen cihaz 6,36 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 120 Hz tazeleme hızı sunan ekranın, 2670 × 1200 piksel çözünürlüklü ve 1000 nit parlaklık seviyesi bulunuyor. Üst düzey ekran özelliklerine sahip cihaz, hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken yüksek performans sunuyor.

Xiaomi 15 kamera kısmına baktığımızda ise Leica imzası görüyoruz. Profesyonel fotoğraf çekimi sunan cihazda 50 MP çözünürlüklü ana kamera, telefoto kamera ve ultra geniş açı kamera yer alıyor. Bunların yanı sıra telefonda optik görüntü sabitleme özelliği olan Light Hunter 900 OIS teknolojisi bulunmakta. 5400 mAh’lık bir pile sahip olan cihaz 90 W’lık hızlı ve kablolu şarj ile 50 W’lık kablosuz şarj desteği sunmakta.

Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi yeni amiral gemisi 15 modelinin diğer özellikleri ise IP68 su ve toz direnci, çift hoparlör sistemi, ultrasonik parmak izi sensörü ve yüz tanıma, Android 15 işletim sistemi, Adreno 830 GPU olarak kısaca listelenebilir. Xiaomi 15 pek çok renk opsiyonu ile piyasaya geliyor. Bunlar; siyah, mor, krem, açık mavi, gri, sarı, açık yeşil şeklinde.

Xiaomi 15, 29 Ekim 2024 yani bugün Çin’de pazara çıktı. Cihazın başlangıç fiyatı yaklaşık 4500 Yuan yani 21.600 TL seviyelerinde. Cihazın gobal pazarda ise 630 dolar – 580 Euro seviyelerinden satışa çıkması bekleniyor.