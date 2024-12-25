Xiaomi 15 Ultra Ne Zaman Çıkacak? İşte Çıkış Tarihi!

Xiaomi geçtiğimiz Ekim ayında Xiaomi 15 serisini lanse etmişti. Bu kapsamda marka, Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini kullanıcıya sundu. Serinin amiral gemisi olan ultra modeli ise hala piyasaya sunulmadı ve çıkışı da heyecanla beklenmekte. Xiaomi 15 Ultra ne zaman çıkacak sorularının cevabı nihayet belli oldu ve sonunda cihazın çıkış tarihi sızdırıldı. İşte ayrıntılar…

Xiaomi 15 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Ekim 2024’te Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini lanse etti. Serinin heyecanla beklenen ultra modelinin de sonunda çıkış tarihi sızdırıldı. Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Xiaomi, 14 ve 14 Pro’yu geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıtmış, 14 Ultra modeli ise Şubat ayında gerçekleştirilen MWC (Mobil Dünya Kongresi) kapsamında lanse etmişti.

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Markanın, selef modellerde izlediği stratejiyi Xiaomi 15 serisinde de takip etmesi durumunda Xiaomi 15 Ultra modelinin 2025 Şubat ayında tanıtması beklenmekte idi. Teknoloji dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station’dan gelen haberlere göre Xiaomi, 15 Ultra modelini tıpkı tahminlerdeki gibi 2025 Şubat ayında tanıtacak. Şubat ayında gerçekleştirilecek olan MWC’de merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra kullanıcıya sunulacak.

Sektörde yer alan amiral gemisi telefonlarla rekabet edecek olan Xiaomi 15 Ultra’nın sızdırılan ve beklenen özelliklerine baktığımızda ise cihazın, Qualcomm’un kısa bir zaman önce piyasaya sürülen, en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile geleceğini söyleyebiliriz. Cihazın son derece yüksek bir performans sunacağı zaten bilinmekte.

Sızdırılan Özellikleri

Ekran kısmına baktığımızda ise Xiaomi 15 Ultra’nın kavisli bir panel ile geleceği söylenmekte. 120 Hz yenileme hızına sahip olan OLED ekran 2K çözünürlük sunacak ve bunun yanı sıra ekranda ultrasonik parmak izi okuyucusu bulunmakta. 6000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon Android 15 ve Xiaomi HyperOS 2.0 desteğine sahip olacak. Cihaz, 90W’lık kablolu şarj ve 50W da kablosuz şarj desteği sunmakta.

Şimdiye dek cihaz hakkında ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra’nın muhteşem kamera özelliklerine sahip, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacağı söylenebilir. Bu kapsamda cihazda Sony Lytia LYT-900 sensör (1 inç), 50 MP ultra geniş açılı kamera (Samsung ISOCELL JN5), 50 MP çözünürlüklü telefoto kamera ve 100x hibrit yapay zeka zoom yeteneğine sahip olan 200 MP’lik periskop kameranın yer alacağı belirtilmekte.

Şimdilik Xiaomi 15 Ultra hakkında sızdırılan nitelikler bu şekilde. Cihaz 2025 Şubat ayında lanse edilecek ve o zamana kadar yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.