Xiaomi 15 Ultra’nın Kamera Özellikleri Sızdı!

Xiaomi’nin gelecek yıl piyasaya süreceği modelin kamera özellikleri ortaya çıktı. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen bu cihazın, Xiaomi 14 Ultra’nın mirasına dayanarak Xiaomi’nin en gelişmiş ürünü olması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra, üç adet 50 MP lens ve etkileyici bir 200 MP telefoto lens içeren dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu modelin öne çıkan özelliği muazzam görüntü kalitesi olacak.

Bu telefoto lens yalnızca geleneksel yakınlaştırma yeteneklerini değil aynı zamanda düşük ışık telefoto ve ultra telefoto makro modlarını da destekleyecek ve Xiaomi 15 Ultra’yı fotoğrafçılık meraklıları için öne çıkan bir cihaz olarak konumlandıracak.

Bu 50MP sensörlerin özellikleri henüz doğrulanmamış olsa da, ana sensörün sabit diyafram açıklığına sahip muhtemelen 1 inç+ büyüklüğünde bir sensöre sahip olması bekleniyor ve bu da Xiaomi’nin en üst düzey cihazlarında kullanılan büyük sensörler trendini sürdürüyor .

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Xiaomi 14 Ultra da 1 inç Sony LYT-900 sensörlü, f/1.63 ~ f/4 değişken diyafram açıklığına sahip, Hyper OIS, LED flaş ve Leica Summilux lensli 50 MP arka kameradan oluşan dörtlü kamera kurulumuyla geliyor.

Kurulum, f/1.8 diyafram açıklığına ve 5 cm süper makro yeteneğine sahip 50 MP 122 derece Leica ultra geniş açılı lensle tamamlanıyor. Ek olarak, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP 3.2X 10 cm Leica telefoto kamera, OIS ve f/2.5 diyafram açıklığına sahip 50 MP 5X 30 cm Leica periskop telefoto kamera içeriyor. Bu üç lens Sony IMX858 sensörünü kullanıyor.