Xiaomi’nin yeni amiral gemisi 15 serisi henüz tanıtılmadı ve heyecanla bekleniyor. Xiaomi 15 serisi hakkında daha evvel ortaya çıkan özellikleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise serinin en güçlüsü, daha da doğrusu Xiaomi’nin en güçlü amiral gemisi telefonu Xiaomi 15S Pro özellikleri belli olmaya başladı. Cihaz IMEI veri tabanında göründü, işte detaylar…

Xiaomi 15S Pro Özellikleri Belli Olmaya Başladı

Çinli dev Xiaomi’nin yeni serisi Xiaomi 15’i önümüzdeki Ekim ayında tanıtması bekleniyor. Ekim’de Xiaomi 15 ve 15 Pro telefonları lanse edilecek ancak markanın yeni bir amiral gemisi telefonu da ortaya çıktı. Xiaomi’nin en güçlüsü olarak piyasaya sunulacağı tahmin edilen 15S Pro özellikleri belli olmaya başladı. Her ne kadar marka serinin diğer telefonlarını kullanıcılara sunmamış olsa da Xiaomi 15S Pro IMEI veri tabanında gösterdi.

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Telefonun IMEI veri tabanında ortaya çıkması cihazın Xiaomi tarafından test edildiğini göstermekte. Cihaz veri tabanında 25042PN24C kodu ile ortaya çıktı. Kodun sonunda bulunan C harfinden 15S Pro’nun yalnızca Çin pazarına sunulacağı anlaşılmakta. Koddan tahmin edebileceğimiz bir diğer özellik ise Xiaomi 15S Pro çıkış tarihi diyebiliriz.

Xiaomi 15 ve 15 Pro 2024 bitmeden piyasaya çıkacak ancak 15S Pro’nun 2025 Nisan ayında pazara çıkacağı düşünülmekte. Bunu da kodun başındaki 2504 rakamından anlıyoruz. Xiaomi 15 Pro’nun bir üst modeli olması beklenen 15S Pro’nun kod adı dijun olarak geçmekte; 15 Pro’nun kod adı ise haotian şeklinde.

Snapdragon 8+ Gen 4 İşlemcisi ile Gelebilir

Xiaomi 15 ve 15 Pro’nun Snapdragon 8 gen 4 işlemci ile gelmesi beklenmekte. 15S Pro’da ise markanın Snapdragon 8+ Gen 4 işlemcisini kullanacağı düşünülüyor. Ancak bu detay henüz kesinleşmiş bir bilgi değil. 15s Pro modelinin özellikleri hakkında henüz fazla bilgi bulunmuyor. İlerleyen süreçte markaya yakın kaynaklardan ya da çeşitli sertifika sitelerinden cihaz hakkında bolca sızıntı gelecektir.

Xiaomi 15S pro, markanın en güçlü amiral gemisi modeli olacak bundan dolayı teknoloji meraklılarının oldukça ilgisini çekiyor ancak cihazın yalnızca Çin pazarına sunulması oldukça üzücü bir haber oldu. Ekim ayında tanıtılacak olan Xiaomi 15’in global pazara sunulacağı tahmin ediliyor ancak Pro modelinin Çin pazarına çıkacağı biliniyor. Xiaomi’nin söz konusu telefonları piyasa tarafından heyecanla bekleniyor.