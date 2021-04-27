Xiaomi, 200 Megapiksel Kameralı Telefonuyla Geliyor!

Yeni bir rapora göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, en büyük kamera sensörü olacak 200 megapiksel kamera sensörüne sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şu anda, telefonlarda kullanılan en büyük sensör 108 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler ana sensörü 200 megapiksele çıkarmayı amaçlıyor.

Xiaomi, birinci sınıf üst düzey cihazları için kamera departmanına odaklanıyor ve şimdi şirketin daha büyük bir kamera sensörüyle gelecek yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlandığı söyleniyor.

Yeni bir rapora göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, en büyük kamera sensörü olacak 200 megapiksel kamera sensörüne sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şu anda, telefonlarda kullanılan en büyük sensör 108 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler ana sensörü 200 megapiksele çıkarmayı amaçlıyor.

Sensör çok daha az bir 1.4μm birimi piksel alanına sahip Samsung’dan gelecek ve 0.64um birimi piksel olması bekleniyor. Şu anda sensör hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Güney Koreli teknoloji devinin bu yıl şirketin ISOCELL adı altında 200 megapiksel görüntü sensörüne sahip olacak yeni bir lens satışa sunmayı planladığını ortaya çıkardı.

Samsung, Galaxy S21 Ultra‘da bulunan 108 megapiksel sensörün kardeşi olarak 200 megapiksellik bir görüntü sensörü geliştirdiğini de ima etti. Henüz onaylanmasa da, şirketin yeni 200MP sensörü Galaxy S22 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarda da kullanılabilir.