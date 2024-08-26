Katlanabilir telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Yandan katlanabilen ve dikey katlanabilen akıllı telefonların yanı sıra bir de üç kez katlanabilen telefonlar çıkıyor. Bu kapsamda ilk tanıtım TCL’den gelmişti. Bunun yanı sıra Huawei’nin 3 defa katlanabilen telefonu da duyuruldu. Şimdi de Xiaomi 3 kez katlanabilen telefon tasarlıyor. İşte ayrıntılar…

Xiaomi 3 Kez Katlanabilen Telefon Tasarlıyor, İşte Detaylar!

3 kez katlanabilen akıllı telefon alanında piyasaya sürülecek olan ilk cihaz Huawei imzalı olacak. Huawei’nin bu yeni modeli ile ilgili sızıntılar daha önce duyulmuştu ve cihazın 2024 bitmeden piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni gelen sızıntı haberlere göre bu alanda yeni bir model de Xiaomi’den geliyor. Xiaomi’nin 3 kez katlanabilen akıllı telefonunun 2025 yılında kullanıcıya sunulması bekleniyor.

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Çin’in en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Weibo’da bir kullanıcı Xiaomi’nin 3 defa katlanabilir telefon tasarladığını duyurdu. Cihaz hakkında henüz resmi ve detaylı açıklamalar bulunmuyor ancak bazı öngörüler mevcut. Bu kapsamda Xiaomi yeni nesil teknolojiyle donatılmış katlanabilen telefonu ekranıyla ön plana çıkacak. 3 defa katlanabilen cihazın açıldığında bir tablet boyutunda ekrana sahip olması bekleniyor.

Üst segment bir telefon olması beklenen cihazın güçlü bir Snapdragon işlemci, kamera kısmında kendini kanıtlamış Leica marka çoklu kamera kurulumu ve HyperOS ara yüzüne sahip olması beklenmekte. Xiaomi yeni üçe katlanabilir telefonun2025 yılında tanıtılacağı söyleniyor. Fiyat kısmında da cep yakan bir seviyede olması tahmin ediliyor.

Xiaomi Üçe Katlanan Telefon 2025’te Çıkabilir

Xiaomi kısa bir zaman önce iki farklı model katlanabilir telefonu kullanıcıya sundu; Mix Flip ve Mix Fold. Sırasıyla dikey ve yatay katlanabilen bu telefonlar pazarda büyük bir rekabet oluştursa da katlanabilen telefon piyasasında, Xiaomi 3 kez katlanan telefonunun büyük ses getireceği konuşuluyor.

2024 Eylül ayında Huawei’nin 3 defa katlanan telefonunu kullanıcılara sunması bekleniyor. Bu alanda Huawei elini çabuk tuttu diyebiliriz. Xiaomi ancak önümüzdeki yıl Huawei’nin karşısına rekabete çıkabilecek. Xiaomi’nin bu yeni tasarımının açıldığında bir tablet büyüklüğünde olabileceği ve hem iPad ile hem de hali hazırda piyasada bulunan diğer telefonlarla muhteşem bir yarışa girebileceği söylenmekte.

Xiaomi, akıllı telefon piyasasında rüştünü ispatlamış markalardan biri. Gerek amiral gemisi cihazları gerekse giriş – orta seviye telefonları ile piyasada büyük bir paya sahip. Çinli dev şirket, bu yeni telefonu ile de inovatif yönünü ön plana çıkararak, lider konumuna geçmeyi hedefliyor. Markadan beklentiler büyük ancak 3 kez katlanan telefon piyasasındaki başarısını ilerleyen süreçte göreceğiz. Cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.