Xiaomi Band 8’in yeni modları açıklandı!

Xiaomi Band 8’in lansmanı daha önce Xiaomi 13 Ultra ile birlikte onaylanmıştı. Akıllı bandın bu son versiyonu, kullanıcılara aksesuarlarını kendi beğenilerine göre kişiselleştirme olanağı sağlayacak.

Ayrıca marka, bir kolye aksesuarı desteği sunarak kullanıcıların akıllı bilekliklerini bir kolye olarak ikiye katlamasına olanak tanıyor. Şimdi ise, yeni fitness takipçisi için iki yeni mod açıklandı.

Xiaomi Smart Life’ın resmi hesabı, yeni Xiaomi Smart Band 8 için “Running Bean Modu” ve “Etkileşimli Boks Modu” olmak üzere iki yeni özelliğin eklendiğini doğruladı. Etkileşimli Boks Modu, kullanıcıların verileri izlemesini sağlamak için tasarlandı.

Bu özellik, özellikle boks alanında faal olan kullanıcıların performanslarını takip etmelerini sağlayacak. Ek olarak, bu özel mod etkinleştirildiğinde, kullanıcılar kalp atış hızı gibi diğer temel verilere de erişebilecekler.

Running Bean modu ise, koşarken etkinleştirilmek üzere tasarlanmış. Bu mod etkinleştirildiğinde, adım frekansı, adım uzunluğu, yere çarpma kuvveti ve yere iniş yöntemi dahil olmak üzere temel verileri izliyor. Kullanıcılar, eşlik eden uygulamayı kullanarak ek bilgilere daha ayrıntılı olarak erişerek çalışma performanslarını analiz edebilecekler.

Ayrıca kullanıcıların akıllı bandı ellerine takmak yerine uyumlu kayış kullanarak ayakkabı bağcıklarının arasına takmaları bekleniyor. Önceki bilgiler Xiaomi Smart Band 8’in hap şeklinde bir AMOLED ekrana sahip olacağını doğruluyor. Yeni nesil Xiaomi Band çok ses getirecek.