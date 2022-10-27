Xiaomi Book Air 13’ün Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Xiaomi’nin alt markası Redmi, 27 Ekim’de Redmi Note 12 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni akıllı telefonların yanı sıra şirket, Xiaomi Book Air 13 adında yeni bir dizüstü bilgisayar da piyasaya sürecek. Markanın şimdiye kadarki en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı olacak.

Bir kaynak bu yeni dizüstü bilgisayarın özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Kaynağımız dizüstü bilgisayarın 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe, 60Hz yenileme hızına ve 16:10 en boy oranına sahip 13,3 inç OLED ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor.

Dizüstü bilgisayar 12. Nesil Intel Core U serisi işlemcilerden güç alacak. Bunlar Core i5-1230U veya Core i7-1250U işlemciler olacak. Bunların her ikisi de 10 çekirdekli (2 performans + 8 verimlilik çekirdeği) ve 12 iş parçacıklı oldukça benzer işlemciler olacak. İkisi arasındaki tek fark, i7 modelinin 4,7 GHz‘e kadar artırabilmesi, i5 modelinin ise maksimum 4,4 GHz artırabilmesi diyebiliriz.

İşlemciler, 16 GB LPDDR5-5200 RAM ve 512 GB SSD depolama ile eşleştirilecek. Dizüstü bilgisayar 1,2 kg ağırlığında ve 12 mm kalınlığında olacak. İnce ve hafif olmasına rağmen Xiaomi, dizüstü bilgisayarına 65 W destekli 58,3 Wh pil taktığını iddia ediyor.