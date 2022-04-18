Xiaomi CIVI 1S, 21 Nisan’da Görücüye Çıkacak

Geçen yıl Xiaomi, kadınlara özgü Xiaomi CIVI akıllı telefonunu tanıttı. Son raporlar, şirketin cihazın gelişmiş bir sürümünü piyasaya sürmeye hazırlandığını iddia etti. Bugün marka, 21 Nisan’da Çin’de Xiaomi CIVI 1S‘yi duyuracağına dair resmi bir onay yayınladı.

Xiaomi CIVI 1S ultra ince bir tasarıma sahip. Telefonun arka tarafında sol üst köşede üçlü kamera ünitesi yer alıyor. Lansmana sadece üç gün kala şirketin; Xiaomi CIVI 1S’nin temel özelliklerini doğrulamak için daha fazla bilgi vermesini bekliyoruz.

Son raporlar, Xiaomi CIVI 1S’nin Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak 6.55 inç AMOLED LTPO ekrana sahip olacağını ortaya koydu. Ekran tasarımı söz konusu olduğunda, CIVI 1S; kavisli kenarlara ve üst orta konumda bir deliğe sahip olacak.

Xiaomi CIVI 1S’nin ön tarafında 32 megapiksel Sony IMX616 selfie kamerası yer alacak. Arka kamera kurulumu, OIS özellikli 64 megapiksel Samsung GW3 lens, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş lens ve 2 megapiksel siyah beyaz kamera içerecek.