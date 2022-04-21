Xiaomi Civi 1S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi bugün resmi olarak Xiaomi Civi 1S‘yi piyasaya sürdü. Cihaz, kadınları hedefleyen bir yaşam tarzı akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Orijinal Xiaomi Civi’nin sadece biraz yükseltilmiş versiyonu olan; Xiaomi Civi 1S‘e gelin yakından bir göz atalım.

Xiaomi Civi 1S

Yeni Xiaomi Civi 1S, görünüm açısından orijinal Xiaomi Civi ile aynı. Arka panelinde, altında yatay bir LED el feneri şeridi bulunan; üçgen şeklinde üçlü kamera sistemini barındıran yuvarlak bir dikdörtgen kameraya sahip.

Telefonun çerçevesi metal ve arka paneli camdan yapılmış. Yalnızca 6.98 mm kalınlığında ve 166 gram ağırlığında. Arka cam panel, elmas benzeri yapılar nedeniyle buzlu mat bir yüzeye sahip. Ve dört farklı degrade renk kaplamasıyla (siyah, pembe, mavi, gümüş) geliyor.

Diğer Özellikler

Ekrandan bahsetmişken telefon, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip; 6.55 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca kavisli panelde 10 bit renk derinliği, 402 PPI, 240 Hz’ye kadar dokunmatik örnekleme hızı; 5.000.000:1 kontrast oranı ve ortalanmış bir delik yer alıyor.

Ekran HDR10+ ve Dolby Vision HDR standartlarını destekliyor. 950 nit yerel tepe parlaklık seviyesine sahiptir ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ayrıca cihaz, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile gelen bir Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemciye sahip. Android 12 tabanlı MIUI 13 desteği taşıyan Civi 1S arkasında üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Sistem, OIS özellikli 64MP ana kamera, 8MP Sony IMX355 ultra geniş ünite ve 2MP makro sensörden oluşuyor.

Ön tarafta, delik, otomatik odaklamalı ve çift yumuşak ışıklı 32MP Sony IMX616 lens var. Bu kamera, şirketin CyberFocus insan gözü izleme sistemini destekliyor. Ayrıca Xiaomi CyberDog’dan türetilen bu özellik ilk olarak Xiaomi 12 Pro’da da görücüye çıktı.

Güzel portre çekimleri için Native Beauty Portrait 2.0 ve makyaj için 4G Light Chasing Beauty Teknolojisi gibi birden fazla kamera özelliği ile birlikte geliyor. Ayrıca Xiaomi, Generative Adversarial Network (GAN) kullandığı için algoritmasının piksel düzeyinde çalıştığını iddia ediyor.

4.500 mAh pil ile gelen telefon, Xiaomi’nin tescilli 55W hızlı şarjıyla birlikte aynı zamanda Qualcomm Quick Charge 4+ desteğini de destekliyor. Bu arada Xiaomi Civi 1S, çift SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC ve USB Type-C vaat ediyor.

Ayrıca Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör, doğrusal titreşim motoru, ekran altı parmak izi sensörü ve IR blaster ile birlikte geliyor. Telefon siyah, pembe, mavi veya gümüş renk seçenekleriyle geliyor. Fiyatı ise 350 dolardan başlıyor.