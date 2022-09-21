Xiaomi Civi 2 27 Eylül’de çıkacak

Çin’e özel Xiaomi Civi serisi yeni bir üye almak üzere. Şirketin Weibo kanalında yaptığı açıklamaya göre, Xiaomi Civi 2 27 Eylül’de piyasaya çıkıyor.

Yeni orta segmentte yer alacak telefon, önceki modelin hafif tasarımını ve hoş görsel görünümünü koruyacak. Civi 2‘nin ayrıca “Hello Kitty” karşısında sözde bir Trend Ortağı olması bekleniyor.

Xiaomi 12 serisini andıran ada ve modüler tasarımı ile Civi 2‘nin arka tarafında 50MP üçlü kamera bulunacak. Büyük dairenin arkasında ana ve ultra geniş açılı kameraları görebiliyoruz, çift LED flaşın yanındaki daha küçük olan ise muhtemelen 2MP sensör olacak.

Ön panel ile ilgili detaylar az ancak parmak izi tarayıcıyı barındıramayacak şekilde çıkıntı yapan güç tuşunu görebiliyoruz. Bu, ön panelin bir OLED olduğu ve altında tarayıcı olduğu anlamına gelir. Ayrıca muhtemelen en azından Civi 1S‘nin 120Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlüğü ile eşleşecektir.

Kullanılabilirlik ve fiyatlandırma Salı günü lansman sırasında açıklanacak, ancak etkinliğe giden günlerde daha fazla teaser görmeyi bekliyoruz.