Xiaomi Civi 2, çift ön kamera ile tanıtıldı – Özellikleri ve fiyatı

Xiaomi bugün Çinli kullanıcıları için yeni bir selfie merkezli orta seviye akıllı telefon olan Civi 2‘yi tanıttı. En ilgi çekici kısım, çift selfie kamerasıdır – şimdi merkezde bulunan ve Apple’ın Dinamik Adasını taklit eden hap şeklindeki bir deliğinin içine yerleştirilmiştir.

Telefon ayrıca düşük ışık koşullarında selfie kameralarına yardımcı olmak için öne bakan LED flaşlara sahip ilk Xiaomi’dir.

Telefon bir Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti tarafından destekleniyor ve üç bellek seçeneğine sahip. Bunlar 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB. 6.55″ ekran, Full HD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahiptir. Ekran ayrıca Dolby Vision, HDR10+ ve tam DCI-P3 renk gamı kapsamına sahip 10 bitlik bir paneldir.

Civi 2, Xiaomi ana markası altında iki selfie kamerasına sahip ilk telefon – şimdiye kadar Redmi ve Poco cihazlarımız öne bakan çift kameralı. Burada her ikisi de 32MP sensöre sahip – ana kameranın önünde AF ve f/2.0 diyafram açıklığı bulunurken, diğeri grup çekimleri için ve 100 derecelik bir FoV sunuyor.

Çift tonlu öne bakan flaş, her zaman çok ince olan çerçeve içinde ekranın hemen üstüne yerleştirilmiş dört LED’e sahiptir. Xiaomi’ye göre farklı ortamlara uyum sağlayabiliyor ve gerçekçi renkler sunabiliyorlar. Civi 2, ağırlıklı olarak özçekim (selfie) yapmayı seven kişilere yöneliktir, bu nedenle Xiaomi, birçok AI geliştirmesi, 3D izleme güzellik modu, videoda arka plan bulanıklığı ve şık bir video düzenleyici sunuyor.

Arka tarafta, Xiaomi 12 serisindeki modüler tasarım adasına benzeyen üç kamera bulunuyor. Birincil lens 50MP Sony IMX766 sensöre ve f/1.8 diyrafram açıklığına sahipken, ultra geniş açılı kamera 20MP sensöre ve 115 derecelik görüş alanına sahip. Üçüncü kamera, temel bir 2MP f/2.4 makro lensinden oluşuyor.

Xiaomi, Civi 1s‘teki 4.500 mAh pili Civi 2’de de kullanıyor, ancak şimdi daha hızlı 67W şarj oranlarını destekliyor. USB-C bağlantı noktası üzerinden Power Delivery 3.0 standardı üzerinden şarj olur.

Civi 2, çift 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve bir NFC çipine sahiptir. Sahip olmadığı şey bir microSD yuvası ve 3,5 mm ses jakı.

Xiaomi Civi 2 dört renkte geliyor – Beyaz, Pembe, Mavi ve Siyah. Telefon şimdiden Çin’de 2,399 CNY’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.