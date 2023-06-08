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Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition satışa çıktı

Xiaomi ve Disney, Xiaomi Civi 3 akıllı telefonun bu sınırlı sürümünü piyasaya sürdü. Şirketin ortaya koyduğu gibi, Disney'den ilham alan özel bir tasarıma sahip olan cihaz, beyaz gövdeye ve arka yüzünde mavi Mickey Mouse logosuna sahip. Ambalaj kutusu da siyah beyaz tasarımı ve ön yüzünde Mickey Mouse resmi ile farklı.

Ayşen Sıla

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Xioami_Civi_365

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Bu kategoriye girerseniz, Xiaomi‘nin yeni Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition‘ı baştan sona Mickey Mouse tasarımları içerdiği için çekici bulabilirsiniz. Cihaz, özel ambalaj, aksesuarlar ve benzersiz bir tasarımla birlikte geliyor.

Xiaomi ve Disney, Xiaomi Civi 3 akıllı telefonun bu sınırlı sürümünü piyasaya sürdü. Şirketin ortaya koyduğu gibi, Disney’den ilham alan özel bir tasarıma sahip olan cihaz, beyaz gövdeye ve arka yüzünde mavi Mickey Mouse logosuna sahip. Ambalaj kutusu da siyah beyaz tasarımı ve ön yüzünde Mickey Mouse resmi ile farklı.

Tasarıma ek olarak, sınırlı sürümde ayrıca bazı özel yazılım özellikleri bulunuyor. Kullanıcı arabirimi bir Disney temasıyla özelleştirilmiş ve şarj animasyonu Mickey Mouse‘u içeriyor. Donanım, standart Xiaomi Civi 3 ile aynı.

Xioami_Civi_365

Civi 3, 2400×1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1500nit maksimum parlaklık, 12-bit Derin renk ve 1920Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliğine sahip 6,55 inçlik bir ekranla donatılmış. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemci ile çıkış yaptı.

Ayrıca, akıllı telefon ön tarafta çift 32MP kamera kurulumunun yanı sıra arkada 50MP ana sensör tarafından yönetilen üçlü kamera ünitesine sahip. Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition, 445 dolar fiyatla tek bir 12GB+512GB bellek sürümünde piyasaya sürüldü.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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