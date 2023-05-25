Xiaomi Civi 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün merakla beklenen Xiaomi Civi 3 akıllı telefonunu tanıttı. Son teknoloji Dimensity 8200-Ultra işlemciye sahip olan telefon, çarpıcı görseller ile etkileyici performansın uyumlu bir karışımını sunuyor. Son zamanlarda piyasaya çıkan görsel olarak en çekici akıllı telefonlardan biri olarak kabul ediliyor. Vakit kaybetmeden Xiaomi Civi 3’ün detaylarına geçelim.

Xiaomi Civi 3

Cihazın arkasına taşınan Xiaomi logosu, göz alıcı bir estetiği sergiliyor ve kullanıcılara dört hoş renk varyasyonu seçeneği sunuyor: Gül Moru, Nane Yeşili, Macera Altını ve Hindistan Cevizi Külü. Sol üst köşede, içinde üç lensi de barındıran belirgin bir kamera modülü var. Kamera kısmı, arka panelin rengiyle mükemmel bir şekilde eşleşen metal bir halka ile zarif bir şekilde çevrelenmiş ve şık ve cilalı bir görünüm sunuyor. Flaş modülü, kamera halkasının hemen altında bulunuyor.

Xiaomi Civi 3’ün kenarları, kullanıcılar için tatmin edici ve ergonomik bir tutuş sağlamak için her iki uçtan zarif bir şekilde incelen düz ve kavisli konturların kusursuz bir karışımına sahip. İncelik, yalnızca 7,56 mm kalınlığında ve yalnızca 173 gram ağırlığında olduğu için bu cihazın en önemli özelliklerinden biri.

Xiaomi Civi 3, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.55 inç OLED kavisli ekrana sahip. 120 Hz’e kadar ekran kare hızı ve 240 Hz’e kadar dokunmatik örnekleme oranı sunarak sorunsuz ve duyarlı etkileşimler sağlıyor. DCI-P3 Renk Gamı Zirvesi ile ekran, zengin ve doğru renkler üretirken, 1500nit’lik tepe parlaklığı parlak koşullarda bile mükemmel görünürlük sağlıyor.

Civi 3, titreşimsiz görüntüleme için 1920 Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma, hassas renk sunumuna sahip Birincil Renkli Ekran ve yumuşak renk gradyanları için 12 bit panel desteği gibi özellikler içeriyor. Ayrıca, otomatik parlaklık ayarı, güneş ışığı altında daha iyi okunabilirlik için Sunshine ekranı ve gelişmiş dinamik aralık için HDR10+ ve Adaptive HDR10+ teknolojilerine sahip. Ekran, çizilmelere ve düşmelere karşı dayanıklılık sağlayan Gorilla Glass ile korunuyor. Ön panelde ayrıca çift ön kamera için üst merkezde hap şeklinde bir kesik bulunuyor.

Akıllı telefon yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemci ile donatılmış olarak geliyor. Farkında olmayanlar için bu, daha yüksek CPU saat hızları, daha yüksek GPU saat hızları ve en önemlisi hem 6GHz altı hem de mmWave 5G bantlarını destekleyen Dimensity 8200 işlemcinin geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Civi 3, markanın tek bir şarjla bir günden fazla sürebileceğini iddia ettiği dahili 4500mAh lityum-iyon polimer pil ile donatılmış. Cihaz, BC1.2, PD3.0 ve PD2.0 şarj protokollerini destekleyen bir USB Type-C şarj arabirimine sahip. 67 W hızlı saniye şarjı ile Civi 3, yalnızca 38 dakikada %100 tam şarj sağlayarak hızlı ve verimli şarj etme özellikleri sağlıyor. Sıcaklıkları kontrol altında tutmak için Xiaomi ayrıca büyük bir 4000mm² paslanmaz çelik VC sıvı soğutma sistemi de dahil etti.

Bağlantı için telefon, AAC / LDAC / LHDC desteğiyle 5G, WIFI 6 ve Bluetooth 5.3 sunuyor. Ayrıca Beidou GLONASS ve AGNSS ile birlikte NFC‘ye sahip. Xiaomi Civi 3, optik mesafe sensörü, renk sıcaklığı tespiti için ekranın altındaki ortam ışığı sensörü, arka ışık sensörü, titreme sensörü, hızlanma sensörü, jiroskop, elektronik pusula gibi bir dizi sensörle donatılmış. Çeşitli işlevlere ve gelişmiş kullanıcı deneyimine olanak sağlayan bir Z ekseni lineer motor ve bir kızılötesi uzaktan kumanda sensörü de var.

Muazzam Fotoğrafçılık

Fotoğraf yetenekleri açısından, Xiaomi Civi 3 arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu kurulum, f/1,77 diyafram açıklığına sahip 50 MP Sony IMX800 sensörü ve keskin ve kararlı çekimler sağlayan optik görüntü sabitleme (OIS) desteği içeriyor. 50MP lensin yanı sıra, görüş alanını genişleten f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera var. Ek olarak, yakın plan çekimler için 2 MP makro lens dahil. Ana kamera, videoları 4K 30 fps, 1080p 30 fps/60 fps ve 720p 30 fps olarak kaydedebiliyor.

Cihazın ön tarafında, çift selfie kamera kurulumunu barındıran hap şeklinde bir kesik bulunuyor. Ana lens, f/2.0 diyafram açıklığına ve otomatik odaklama özelliğine sahip 32 MP’lik bir lensten oluşuyor

Öndeki ikinci kamera da 32 MP ve elektronik görüntü sabitleme (EIS) desteği ve f/2,4 diyafram açıklığı ile ultra geniş açılı bir lens görevi görüyor. Bu ön kamera yapılandırması, kullanıcıların gelişmiş kararlılıkla yüksek çözünürlüklü ve geniş açılı selfieler çekmesini sağlıyor. Ön kamera 4K 30 fps, 1080p 30 fps/60 fps ve 720p 30 fps video kaydı yapabiliyor. Telefonun fiyatı ise 353 dolar olarak belirlendi.