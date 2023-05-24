Xiaomi Civi 3’ün etkileyici özellikleri gün yüzüne çıktı

Xiaomi‘nin yeni akıllı telefonu Xiaomi Civi 3, 25 Mayıs’ta görücüye çıkacak. Lansman tarihi yaklaşırken Xiaomi, Civi 3’ün temel özelliklerini yavaş yavaş gün yüzüne çıkarıyor. Bugün şirket, cihazın etkileyici teknik özellikleri içeren bilgileri açıkladı.

Xiaomi Civi 3 kısa süre önce MIIT sertifika veritabanında görüldü ve 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile geleceğini doğruladı. Ek olarak, Xiaomi, markanın en son posterinde açıklandığı gibi, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip daha da etkileyici bir model sunacak. Şirket ayrıca cihazın 4500mAh bataryaya sahip olacağını da belirtti.

Bellek teknolojisi açısından, Civi 3’ün LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama özelliğine sahip olması bekleniyor. Yukarıda belirttiğimiz özelliklerin yanı sıra, cihaz, 256 GB depolama ile eşleştirilmiş 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile 12 GB RAM dahil olmak üzere başka seçeneklerle de mevcut olabilir.

Xiaomi Civi 3, Full HD+ çözünürlüğe ve pürüzsüz 120 Hz yenileme hızına sahip 6,55 inçlik bir OLED panelle geliyor. Öne çıkan özelliği ise, 32 megapiksel ana sensör ve 32 megapiksel ultra geniş sensörden oluşan ön kamera kurulumunda yatıyor. Arkada, yüksek çözünürlüklü 50 megapiksel Sony IMX800 ana kamera yer alacak. Xiaomi’nin yeni telefonu gerçekten de şık bir tasarımı beraberinde getirecek.