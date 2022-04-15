Xiaomi Civi S Yakında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi, geçen yıl tasarıma ve ön kameraya daha fazla odaklanan Civi akıllı telefon serisini tanıttı. Şimdi şirket, Çin pazarında yeni bir Civi serisi akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, ikinci nesil bir cihaz değil; birinci nesil Civi’nin yeni bir versiyonu olan Xiaomi Civi S’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni bilgiler lansmanın çok da uzak olmadığını gösteriyor.

Xiaomi Civi S akıllı telefonun bu ayın sonunda piyasaya çıkacağı ve önümüzdeki aydan itibaren; Çin pazarında resmen piyasada yer alacağına dair söylentiler var. Fakat bu tarihlerin henüz onaylanmadığını belirtelim.

Tasarıma gelince, Xiaomi Civi S akıllı telefonun Xiaomi 12’ye benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak cihazın ince ve hafif olmasının yanı sıra; daha iyi bir ön kamera sensörüne odaklanacağı ortaya çıktı.

Daha önceki bir haber, telefonun Full HD+ ekran çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.55 inç AMOLED LTPO kavisli kenar ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazda, Qualcomm Snapdragon 778G işlemci yer alacak.

Kamera bölümünde, Civi S’nin arka tarafında OIS destekli 64 megapiksel Samsung GW3 ana kamera, 8 megapiksel Sony IMX355 ultra geniş lens ve 2 megapiksel siyah beyaz kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak.