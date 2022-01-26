Xiaomi CIVI Winter Limited Gift Box Tanıtıldı!

Xiaomi CIVI, birkaç ay önce görücüye çıktı. Bu, şirketin Mi CC9 serisinden sonra yaşam tarzı akıllı telefonlara yönelik ikinci girişimi oldu. Piyasaya çıkmasından neredeyse dört ay sonra telefon; özel bir hediye kutusuyla tekrar satışa çıktı.

Adından da anlaşılacağı gibi, telefonun bu versiyonu sadece yeni bir perakende kutusunda geliyor. Ek olarak, beklendiği gibi kutuda belirli hediyeler var.

Resmi duyuruya göre kutu üç adet peluş aksesuardan oluşuyor. Bunlara akıllı telefon için bir kılıf, telefonu taşımak için bir el çantası ve bir kordona takılabilen bir top dahil. İlginç bir şekilde, müşteriler sınırlı sayıda ürünü doğrudan satın alamıyor. Bunun yerine, internet üzerinden sipariş verebilirsiniz.

Cihazdan bahsetmişken Xiaomi CIVI, metal çerçeveli bir cam sandviç tasarımına sahip. Dolby Vision, Qualcomm Snapdragon 778G yonga seti, 64MP (geniş) + 8MP (ultra geniş) + 2MP (makro) üçlü kamera kurulumu, 32MP selfie kamera, Dolby ile 6.55 inç 120Hz FHD+ kavisli ekranla (10-bit OLED) geliyor. Atmos destekli çift stereo hoparlör, 4.500 mAh pil ve 55 W hızlı şarj vaat ediyor.