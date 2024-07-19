Ana Sayfa » Akıllı Telefon Xiaomi Dikey Katlanabilir Telefonu Mix Flip Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı! Akıllı Telefon Xiaomi Dikey Katlanabilir Telefonu Mix Flip Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Xiaomi ilk dikey katlanabilir telefonu olan Mix Flip tanıtımını gerçekleştirdi. Uzun zamandır beklenen ve bazı özellikleri sızıntılarla gündeme gelen cihaz hakkında tüm merak edilenler ortaya çıktı. Mix Fold serisi ile piyasada güçlü bir yere sahip olan markanın bu yeni üst seviye cihazının da oldukça beğenilmesi bekleniyor. İşte Xiaomi dikey katlanabilir telefonu Mix Flip özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi Dikey Katlanabilir Telefonu Mix Flip Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi dikey katlanabilen telefonu Mix Flip sonunda resmen açıklandı. Kendi sınıfının üst segment cihazlarından olacak bu cihaz Qualcomm’un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı bellek opsiyonu sunacak olan katlanabilir telefon 1 TB’a kadar da depolama alanı barındırmakta.

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Xiaomi Mix Flip ekran kısmına baktığımızda 6,86 inç büyüklüğünde bir ana ekran ve 4.01 inç’lik de kapak ekranına sahip olduğu görülmekte. 1.5K çözünürlük sunan ana panel 3000 nit tepe parlaklık noktasına ve 120 Hz’ye kadar da tazeleme hızına sahi. OLED panel olan bu ekran ayrıca 2.160 Hz PWM karartma özelliğine ve Dragon Crystal Glass teknolojisine sahip.

Kapak kısmındaki ekranda da yine OLED panel kullanılmış ve 120 Hz’ye kadar yenileme hızı sunuyor. Bunların yanı sıra ekran 1.5 K çözünürlük ve1600 nit parlaklık noktasına sahip. Sahip olduğu teknolojiye göre kapağı açmadan mesaj gönderilebilmekte, arama ve görüntülü konuşma yapılabilmekte.

Xiaomi Mix Flip 7.8 mm kalınlık ve 192 gr ağırlıkla geliyor. 500.000 katlamaya kadar dayanıklı olma özelliği ile dikkat çeken bu telefon IPx8 sertifikasına da sahip. Xiaomi’nin bu ilk dikey katlanabilir telefonu soğutma sistemi bakımından oldukça iyi seviyede. Bu kapsamda cihazda 3.500 mm2 3D buhar odası soğutma ünitesi yer almakta. Batarya kısmında ise 4.780 mAh büyüklüğünde pil ile gelen Mix Flip, işletim sistemi tarafında ise HyperOS ile çalışıyor.

Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış Xiaomi’nin bu yeni telefonu, 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel telefoto kamera ve 32 MP’lik de selfi kamerasına sahip. Xiaomi Mix Flip tüm özelliklerini kısaca listeleyecek olursak:

İkincil ekran: 4.01 inç, 1.5K, 1600 nit

Ana ekran: 6.86 inç, 1.5K 1-120Hz, 3.000 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Depolama: 1TB’a kadar UFS 4.0

Bellek: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Kamera: 50 Megapiksel ana kamera (Light Hunter 800 f/1.7) OIS ve 50 Megapiksel telefoto (f2,0), 32 Megapiksel selfie kamera

Batarya: 4.780 mAh 67 W hızlı şarj

Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Xiaomi Mix Flip Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Mix Flip fiyatı RAM ve depolama alanı büyüklüğüne göre değişmektedir. Bu kapsamda cihazın fiyatları aşağıdaki gibi listelenebilir: