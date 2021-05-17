Xiaomi, Dual Side Slider Akıllı Telefon Patenti Aldı!

Xiaomi, yeni bir fütüristik akıllı telefon tasarımın patentini aldı. Bu yeni telefon, çift taraflı bir kaydırma mekanizmasına sahip ve ayrıca ikincil bir ekran bulunduruyor. Şirket, Ocak ayında bu patent başvurusunda bulundu ve dosya geçen hafta yayınlandı.

Bir LetsGoDigital raporuna göre Çinli teknoloji devi, iki yönde çalışan bir kayma mekanizmasına sahip benzersiz ve fütüristik bir cihazın patentini aldı. Basitçe söylemek gerekirse, cihazın hem sol hem de sağ tarafından kayan bir kısmı, dolayısıyla çift taraflı kayan mekanizması bulunuyor. Patent dahilinde paylaşılan görsellere bakıldığında, bu cihazın çift taraflı kaydırıcısı dışında en ilginç yönlerinden biri, her birinin hizmet ettiği farklı amaçlar barındırması diyebiliriz.

Kullanıcı cihazı sağa kaydırdığında kamera modülü gözlemleniyor. Öte yandan, kaydırma mekanizmasının sol kısmı daha küçük bir ikincil ekranı ortaya çıkarıyor. Bu ekran dar ancak ana ekran kadar uzun. Akıllı telefon, piyasadaki diğer cihazlara benziyor ancak tüm ön alanı kaplayan bir ekrana sahip. Ön kamera veya başka herhangi bir ek yeri fark edilmiyor. Harika, öyle değil mi ?

Özellikle arka panelde arka kamera modülü yok, ancak görüntü sensörleri de kaydırma mekanizmasına yerleştirilmiş. Önde üç kesik, arkada dört kesik bulunuyor. Bu, cihaza belirgin bir şekilde minimalist ve fütüristik bir görünüm kazandırıyor. Ne yazık ki, Xiaomi’nin gerçekten böyle bir cihaz üzerinde çalışıp çalışmadığı veya tüm temelleri kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.