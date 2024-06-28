Android 15 sürümünün kısa bir süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni Android sürümlerinin yayınlanması, eski cihazların da güncellemelerinin yavaş yavaş kesilmesi anlamına geliyor. Markalar piyasaya sürdükleri cihazlara genellikle 2 yıllık bir Android güncellemesi garantisi veriyor. Bu sürenin bitimiyle de güncellemeler kesiliyor. Bu kapsamda Xiaomi güncelleme almayacak telefon ve tablet modellerini açıkladı. İşte o cihazlar…

Xiaomi Güncelleme Almayacak Telefon ve Tablet Modelleri Açıklandı!

Google 13 Ağustos tarihinde Made by Google etkinliği düzenleyecek ve etkinlikte Android 15 tanıtımını gerçekleştirecek. Android 15’in yayınlanmasına kısa bir süre kala eski cihazların aldığı Android güncellemeleri de kesilmeye devam ediyor. Markalar yeni çıkardıkları cihazlara çoğunlukla 2 yıllık Android güncellemesi, dört yıllık bir dönem için de güvenlik güncellemesi veriyor. Bu sürelerin dolması ile de güncellemelere son veriliyor, elbette bazı istisnai durumlar olabiliyor.

En güncel Android haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

İstisnai durumlarda güvenlik güncellemeleri daha uzun süre devam edebiliyor. Xiaomi de bu kapsamda artık güncelleme almayacak Xiaomi telefon ve tablet modellerini açıkladı. Bahse konu modeller Android, HyperOS, MIUI ya da güvenlik güncellemeleri almayacaklar. Haziran 2024 itibarı ile artık güncelleme almayacak Xiaomi cihazlar aşağıdaki gibidir: