Xiaomi HyperOS Nedir? Android Tabanlı Mı?

2017 yılında Xiaomi, farklı cihaz işletim sistemlerinin neden olduğu sorunlar ve Nesnelerin İnterneti’ndeki (IoT) birlikte çalışabilirlik sorunlarıyla başa çıkmak için tasarlanmış yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Bu işletim sistemi, tüm Xiaomi ekosistemi cihazlarını bir araya getirerek, Xiaomi ekosistemi içinde en yüksek performansı, tutarlı bir kullanıcı deneyimini ve kolay bağlantıyı sağlamak için geliştirilmişti.

Xiaomi 2023 yılında ise HyperOS’u tüm dünyaya tanıttı.

HyperOS Nedir?

HyperOS, insanları, arabaları ve evleri içeren akıllı bir ekosistem için tasarlanmış bir işletim sistemidir. Cihazların donanım özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak, sorunsuz performans ve etkili kaynak planlaması sağlamak için eksiksiz yeniden düzenlemeyi savunur. HyperOS, güçlü cihazların daha hızlı bilgi işlem yapmasına olanak tanır, önemli görevlerin hızlı planlanmasını sağlar ve hafif cihazların dağıtılmış bilgi işlem gerçekleştirmesine olanak tanır.

İşletim sistemi, sürekli performans ve daha az depolama alanı kullanımı için son derece hafif bir dosya sistemi kullanır. Ayrıca OTA yükseltmelerini geliştirir ve çeşitli dosya sistemlerini ve işlemci platformlarını destekleyerek üstün uyumluluğa sahiptir.

HyperOS, rahat, akıcı ve çeşitli grafik alt sistemi yeniden yapılandırmasıyla yüksek kaliteli işleme ve dinamik görseller sağlayan “Canlı Tasarım Felsefesi”ne odaklanır. Ayrıca donanım düzeyinde koruma, kendi geliştirdiği TEE (Güvenilir Yürütme Ortamı) ve güçlendirilmiş sistem uygulaması güvenliği özellikleriyle uçtan uca güvenliğe de sahiptir.

HyperOS Ne Zaman Çıktı?

HyperOS, Çin’de ilk kez Ekim 2023’te Xiaomi 14 serisiyle duyruldu.

HyperOS’un MIUI’den Farkı Nedir?

HyperOS, MIUI’nin Google’ın Android’ine bağımlılığının aksine, AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) ve Xiaomi’nin Vela sistemi üzerine kurulu olmasından kaynaklı MIUI’den önemli ölçüde farklıdır. Bu değişiklik, cihazın farklı RAM boyutlarına sahip cihazlarda verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyor ve Xiaomi’ye, Google’ın hizmet kısıtlamalarından bağımsız olarak özellikleri seçme konusunda daha fazla alan sağlar.

Android 14 tabanlı HyperOS, gelişmiş performans, daha hızlı önyükleme süreleri ve sorunsuz arka plan işlemleri sunar. Akıllı telefonlar, saatler ve TV’ler gibi çok çeşitli Xiaomi ekosistem cihazlarıyla uyumlu olması onu yenilikçi özellikler arayanlar için umut verici bir seçimdir.

HyperOS Özellikleri

Tasarımı

HyperOS, MIUI’ye benzer bir tasarıma sahip ancak karmaşık olmayan bir arayüz sunuyor. Daha az önceden yüklenmiş uygulamaya ve daha az bloatware’e sahip olmasıyla öne çıkıyor, bu da daha temiz ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Animasyon Kalitesi

HyperOS, MIUI’nin daha dinamik ve sıra dışı stiliyle karşılaştırıldığında daha gelişmiş bir dokunuş sunan, daha akıcı, daha iyi animasyonlara sahip.

Kişiselleştirme Yaklaşımı

HyperOS, hem sistem ayarlarında hem de bireysel uygulamalarda çok sayıda özelleştirme seçeneği sunar. Örneğin, kullanıcılar artık bir görselin bir bölümünü üzerine dokunarak kolayca çıkarabilir, bu da onu bir çıkartma olarak kullanmalarına veya basitçe kopyalamalarına olanak tanır.

Ek olarak, komuta merkezi aracılığıyla WiFi veya Bluetooth ayarlarına erişildiğinde HyperOS, iOS’ta görülen kullanıcı dostu yaklaşımı yansıtan, mevcut cihazları gösteren ayrı bir sekme görüntüler. Artık Hava Durumu uygulaması yalnızca temel hava durumu bilgilerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dışarıdaki mevcut koşulların gerçek hissini de aktarır.

HyperOS ayrıca telefon şarjı için Dinamik Ada benzeri bir animasyon da sunar. Geliştirilmiş kayan pencere ve bölünmüş ekran işlevleriyle çoklu görevleri üst düzeye çıkarır. Ayrıca kilit ekranı daha özelleştirilebilir olup, kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi için çeşitli stiller ve efektler de vaat eder.

Depolama Verimliliği

HyperOS, MIUI 14’e göre yaklaşık %30 daha az alan kullanarak, depolama açısından MIUI’den çok daha verimlidir ve bu da daha akıcı ve akıcı bir performansa katkıda bulunur.

Gelişmiş RAM Yönetimi

HyperOS, RAM kullanımını iyileştirerek uygulamaların daha uzun süre aktif kalmasını sağlar ve uygulamaların yeniden yüklenme sıklığını azaltır.

Gelişmiş Sistem İşlemleri

HyperOS, kaynak tahsisini ve güç yönetimini optimize ederek pil ömrünü uzatır.

Yapay Zeka Odaklı Özellikler

HyperOS, görüntülerden yapay zekayla geliştirilmiş metin tanıma, gelişmiş konuşma oluşturma ve akıllı görüntü arama gibi son teknoloji yapay zeka yeteneklerini birleştirir.

İşletim sistemi, Xiaomi’nin HyperConnect ve Hypermind teknolojileri aracılığıyla cihaz ara bağlantılarını geliştirerek Xiaomi ekosistemindeki akıllı telefonların, akıllı saatlerin ve akıllı ev cihazlarının işlevselliğini artırır.

HyperOS sorunsuz cihaz değiştirmeyi, uzaktan verileri ve uygulama erişimini destekler ve daha hızlı uygulama yükleme süreleri sunar.

HyperOS Güncellemesini Hangi Cihazlar Alacak?

HyperOS güncellemesine uygun Xiaomi ve Redmi akıllı telefonların listesini sizler için derledik: