Xiaomi’nin ilk kapaklı telefonu olacak olan Mix Flip’in çıkışı merakla bekleniyor. Xiaomi kalitesiyle gelecek olan cihaz, rakipleriyle sıkı bir yarışa geliyor diyebiliriz. Öncelikli olarak Galaxy Z Flip 5’e rakip olacağı düşünülen Xiaomi kapaklı telefon Mix Flip özellikleri netleşmeye devam ediyor. Yeni gelen duyumlara göre cihazın kamerası ve bataryası ile alakalı netleşen birtakım nitelikler mevcut, buyurun detaylar…

Xiaomi Kapaklı Telefon Mix Flip Özellikleri Netleşiyor

Xiaomi katlanabilir telefon Mix Flip ve Mix Fold 4 modelleri son dönemde gündemden düşmeyen cihazlardan. Katlanabilir telefon piyasasının hareketlenmesiyle kolları sıvayan Xiaomi’nin yeni cihazları Samsung Galaxy Z Flip 5’in sıkı rakipleri olacaklar. Geçtiğimiz Ocak ayında MIIT sertifikasyon sitesinde doğrulanan cihazın birtakım özellikleri hali hazırda netleşmişti. Şimdi ise cihazın bataryası ve kamera özellikleri bakımından netleşen bazı nitelikleri bulunuyor.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Digital Chat Station’ın aktardığı verilere göre Xiaomi kapaklı telefon telefoto kamera ve büyük bir batarya ile piyasaya sunulacak. Bununla birlikte Xiaomi katlanabilir modelde uydu iletişimi özelliği ise bulunmayacak. Xiaomi Mix Flip batarya kapasitesi tam olarak bilinmiyor ancak cihaz 50 Megapiksel birincil kamera ve 3x zoom desteği bulunan bir telefoto sensöre sahip olacak.

Kamera ve pil özelliklerinin yanı sıra cihaz hakkında belirtilen bir diğer husus ise katlanabilir cihazda karşımıza çıkan kırışıklık mevzusu. Xiaomi Mix Flip’in menteşe kısmı ve iç bölümünde kırışıklık olmayacağı da belirtiliyor. Bunların yanı sıra Digital Chat Station, Mix Fold 4 modelinin 50 Megapiksel dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını belirtmekte. Üstelik bu kameralara periskop lens de dahil olacak.

Mix Flip ve Mix Fold 4 Snapdragon 8 Gen 3 Yonga Seti ile Geliyor

Kamera özelliklerinin yanı sıra Xiaomi katlanabilir telefon Mix Fold 4’ün ince, hafif ve şık bir tasarıma sahip olacağı söylenmekte. Markanın bahse konu iki cihazının da birlikte tanıtılması beklenmekte. Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4 telefonları kitap tarzı katlanabilirlik özelliği göstermekte. Marka kapaklı modellere henüz yönelmedi.

Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold 4 donanım kısmına bakacak olursak, iki cihazın da benzer özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Her iki cihaz da Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti barındırmakta. Bu özellikleri bakımından da Xiaomi katlanabilir cihazları Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 modelleri ile benzeşmekte. Xiaomi Mix Flip ve Mix Fold’un diğer özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Yeni bilgiler geldikçe biz de buradan sizlerle paylaşıyor olacağız…