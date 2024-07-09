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Xiaomi katlanabilen telefonu Mix Flip görüntüleri ortaya çıktı. Temmuz ayı bitmeden kullanıcıya sunulması beklenen cihaz Xiaomi’nin ilk dikey katlanabilir telefonu olacak. Samsung Z Flip 6’ya rakip olacağı söylenen Xiaomi Mix Flip hakkında bilinen detaylar ve ortaya çıkan görselleri içeriğimizde derledik.

Xiaomi Katlanabilen Telefonu Mix Flip Görüntüleri Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin ilk flip yan, dikey katlanabilir telefonu Mix Flip yakında piyasaya çıkacak. Ancak öncesinde cihazın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Tayvan’da bir yetkilendirme kuruluşunda (NCC) görülen fotoğraflar, özellikle de cihazın boyutlarını ortaya koyuyor.

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Xiaomi dikey katlanabilir telefonu görüntüleri NCC yani Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu’nda ortaya çıkan görüntüler Xiaomi tarafından kaldırtıldı. Xiaomi Temmuz ayı bitmeden piyasaya çıkaracağı telefonun görsellerini şimdilik gizli tutmaya çalışsa da internette çoktan yayılmış oldu. Markanın söz konusu telefonu kısa bir zaman içerisinde tanıtması beklenmekte.

Xiaomi ilk flip akıllı telefonunu yalnızca Çin pazarına değil, global pazara da sunacak. Yani cihazın yarın çıkacak olan Samsung Z Flip 6 ile sıkı rekabet etmesi bekleniyor. Xiaomi Mix Flip geleneksel bir Flip – Design formatında diyebiliriz. Cihaz kapalı halde iken dış kapağında küçük bir ekran bulunmakta. Bu ekran ile birlikte iki adet de kamera sensörü yer alıyor. Dışarıdaki ekranın boyutları tam olarak bilinmese de büyük olması umut ediliyor.

Tasarım bakımından sade ve şık görünen Mix Flip’in arka kısmında küçük bir Xiaomi logosu yer alıyor. Bununla birlikte telefonun gövde kısmının bazı yerlerinde plastik malzeme kullanılmışa benziyor. Kalın bir plastik olması beklenen cihaz metal bir çerçeve ile de dayanıklılığı artırılacak gibi görünüyor. Xiaomi plastik malzeme de kullansa kalite standardından ödün vermeyecektir zira katlanabilir telefon piyasasında rekabet oldukça yüksek ve marka rakiplerinden geri kalmak istemeyecektir.

Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci ile Gelecek

Xiaomi Mix Flip görsellerinde yer aldığı üzere batarya kısmı iki parçadan meydana gelmekte. Bu kapsamda 1145 mAh ve 3595 mAh olacak şekilde toplam pil kapasitesi 4740 mAh olacak. Bununla birlikte Mix Flip 67 Watt’lık hızlı şarj desteği ile gelecek.

Xiaomi Mix Flip işlemci kısmı da en merak edilen özellikleri arasında yer alıyor. Mix Flip’in, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile geleceği söylenmekte. Bahse konu işlemci şirketin hali hazırda piyasada bulunan en güçlü mobil işlemcisi. Yani Xiaomi dikey katlanabilen telefonu Mix Flip performansı oldukça yüksek seviyede olacak denilebilir.

Mix Flip kamera ve ekran özellikleri henüz bilinmiyor ancak hem ekran hem de kamera kısmında üst düzey bir teknoloji sunacağı söylenmekte. Xiaomi Flip telefonunun Mix Fold 4 ile beraber tanıtılabileceği yönünde söylemler mevcut. Sır gibi saklanan bu telefonun detayları merakla bekleniyor. Her hangi bir açıklama yapıldığında buradan sizlere duyuruyor olacağız.