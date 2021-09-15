Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugün düzenlediği bir lansman etkinliğinde Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE‘yi satışa sundu. Telefon, Xiaomi 11 serisindeki üçüncü orta sınıf telefon olarak daha önce duyurulan Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite 4G‘ye katılıyor.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G NE, diğer 11 Lite telefonun tasarımını koruyor. Hafif ve oldukça ince, 158 gram ağırlığında ve 6.81 milimetre kalınlığında. Xiaomi ayrıca üst ve yan çerçevelerin sadece 1.8 milimetre ölçüyle çok ince olduğunu belirtiyor.

Yalnızca üç renkte sunulan Mi 11 Lite 5G’nin aksine, Xiaomi 11 Lite 5G NE dört renkte geliyor. Truffle Black, Bubblegum Blue ve Peach Pink‘e ek olarak Xiaomi, mat ve buzlu bir yüzeye sahip Snowflake White‘ı ekledi.

Telefon, özelliklerinin çoğunu işlemci için tasarruf eden Mi 11 Lite 5G ile paylaşıyor. Böylece 1080p çözünürlük, HDR10+ ve Dolby Vision ile 6.55 inç FHD+ 90Hz AMOLED ekran sunuyor. 20MP kamera barındıran ortalanmış bir delik var ve ayrıca 360 derece ortam ışığı sensörüne sahip.

Xiaomi, Snapdragon 780G işlemcisini Snapdragon 778G ile değiştirdi ve 6GB veya 8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama ile geliyor. Kameralar için yine de 64MP ana arka sensör, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP telemakro kamera bulunuyor.

Kaputun altında 33W hızlı şarj desteğine sahip 4250mAh pil bulunuyor. Xiaomi, telefonu 33W şarj aletiyle göndereceğini söylüyor. Telefonda ayrıca NFC, stereo hoparlör, Z ekseni lineer motor, IR blaster, Çift SIM desteği, WiFi 6, yana monte parmak izi tarayıcı ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Telefon Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile çalışıyor. Telefon 369 eurodan başlayan fiyatlarla görücüye çıkıyor.