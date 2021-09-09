Xiaomi Mi 11 Lite NE’nin Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

Dün ortaya çıkan bilgiler, Xiaomi’nin yakında Mi 11 Lite 5G NE‘yi piyasaya süreceğini ortaya koydu. Adındaki ‘NE’ harflerinin New Edition anlamına geldiğine inanılıyor. Telefonun bütün özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

Yeni sızıntıya göre, Xiaomi 11 Lite 5G NE 160,5 x 75,7 x 6,8 mm ölçülerinde ve 159 gram ağırlığında. 20 megapiksel ön kameraya sahip olan model, arka panelinde 64 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel üçlü kamera kurulumu sunuyor.

Snapdragon 778G ile desteklenen cihaz, 128 GB dahili depolama alanı sunacak ve Android 11 işletim sistemi ile yüklenmiş olarak gelecek. Cihazın sızdırılmış görüntüsü, delikli bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Ne yazık ki, arka görüntüsü henüz mevcut değil. Sızıntı, cihazın Avrupa’da 329 euroya mal olacağını iddia ediyor.

Son zamanlarda, 2017119DC model numarasına sahip bir Xiaomi telefonu TENAA yetkilisi tarafından onaylandı. Bu cihazın boyutları ve özellikleri, Xiaomi 11 Lite 5G NE ile uyumlu. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, bu ay içinde satışa sunulabilir.