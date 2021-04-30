Xiaomi Mi 11 Ultra, Yeni Güncellemeye Hazırlanıyor!

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemiyle Mi 11 Ultra’yı piyasaya sürdü. Geçen hafta, şirket bu akıllı telefon için MIUI 12.5 güncellemesini yayınlamaya başladı. Şimdi, günler sonra firma, DxOMark kamera optimizasyonlarını getiren başka bir güncelleme sunuyor.

Bugün erken saatlerde resmi Xiaomi Mobile Phone Weibo hesabı, firmanın Mi 11 Ultra için MIUI 12.5.4.0 güncellemesini yayınladığını duyurdu. Bu güncelleme 13 DxOMark kamera optimizasyonu getiriyor.

Ancak, bu yapı için resmi değişiklik günlüğü (V12.5.4.0.RKACNXM) bu kamera iyileştirmeleri hakkında hiçbir şey söylemiyor. Bunun yerine, yalnızca sistem performansı için optimizasyonlardan ve sistem güvenliğinin yanı sıra kararlılık için iyileştirmelerden bahsediyor.

Ayrıca, hem Mi 11 Ultra hem de Mi 11 Pro’nun ortak bir MIUI yapısı çalıştırdığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle, bu güncelleme ikinci akıllı telefon için de mevcut olmak zorunda. Ancak, bu bilinmeyen kamera ayarlarının Mi 11 Pro için mevcut olduğunu düşünmüyoruz.